Extraño comportamiento de imputada: Pola Álvarez rompe en llanto en pleno juicio al relatar ataque que sufrió

Durante la jornada se realizó el primer juicio en contra de Patricia Henríquez y Enrique Hanson, acusados de intentar asesinar a la enfermera de la Clínica Cordillera Pola Álvarez, quien fue interceptada a las afueras de su trabajo, en junio de 2022, por Hansson quien le propinó 11 puñaladas en diferentes partes de su cuerpo casi causándole la muerte.

En Tribunales, la profesional debió narrar los hechos ocurridos ese domingo, situación que le afectó volver a recordar. En la instancia, los acusado no mostraron ningún gesto de compasión e incluso su excompañera de trabajo se mostró con un particular gesto en su rostro pareciendo que sonreía. Recordemos que Henríquez aseguró que recibió acoso laboral por parte de Pola.

¿Qué contó Pola Álvarez sobre lo ocurrido?

Sobre el día del ataque la enfermera relató que “caminé más rápido (...) lo siento por detrás, me doy vuelta... yo llevaba un bolso en la mano izquierda, que era la ropa de mi trabajo. Me doy vuelta, lo veo que se va a abalanzar, le digo ‘llévate todo’, le tiré mi bolso y él, sin más mediar, me dio una puñalada en la zona abdominal izquierda” contó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Posteriormente mencionó. “Me tira la cabeza como para cortarme, pero no alcanza a cortarme, y me arrasa con el cuchillo por la cara, tengo una cicatriz acá en la cabeza” señaló la profesional claramente afectada por recordar lo ocurrido. Así mismo, dijo que se maquillaba la cicatriz en su rostro, pero que esta era de 8 cm.

“Yo le decía por favor que parara... no quería parar” aseguró. Recordemos que los hechos quedaron grabados por las cámaras de seguridad del sector y el hombre huyó del lugar en su moto, trasporte que le permitió a la Policía identificarlo. Los imputados arriesgan 12 años de cárcel por el delito de homicidio frustrado.

Te puede interesar: Revelan macabro testimonio del hombre que intentó matar a la enfermera Pola Álvarez: "Fue un acto de amor"