¡Mucha fuerza! Se actualiza el estado de salud de Patricio Toledo en la clínica

Patricio Toledo sufrió un feo momento en la despedida de capitanes de la UC.

Por: Gonzalo Zamora

El pasado domingo, se disputó un duelo homenaje amistoso en el Claro Arenas, donde Universidad Católica realizaba una simbólica "despedida de capitanes", donde agradecían todo lo que algunos de sus notables figuras a lo largo de los últimos años, le entregaron al club tanto en lo deportivo como en lo humano.

Los exjugadores que fueron los homenajeados fueron Cristian Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic, quienes junto a otras históricas figuras del cuadro cruzado y algunos jugadores actuales del plantel se enfrentaron en un encuentro amistoso ante el público del estadio Claro Arenas, en una jornada llena de emoción.

En la cancha se pudieron apreciar figuras como Patricio Toledo, Alberto Acosta, Ricardo Lunari, Nelson Tapia, Gerardo Reinoso, Jorge Vargas, Rodrigo Valenzuela, Luciano Aued, entre otros. Quienes dieron un digno espectáculo al público en una tarde que lamentablemente fue marcada por un dramático momento con uno de los exjugadores.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Todo iba bien en la despedida de capitanes de Universidad Católica hasta que en medio del partido, Patricio Toledo cayó al terreno de juego, producto de malestares cardiacos, quien debió ser primero atendido por uno de sus compañeros y luego por el personal médico especializado, quienes lograron estabilizar su complicada situación.

Según el parte médico de la Clínica Universidad de Los Andes donde el exjugador fue trasladado, sufrió un infarto al miocardio, donde incluso se habla que tuvo una muerte fulminante pero pudo ser reanimado con éxito en el estadio. Actualmente señalan que permanece estable dentro de su condición de gravedad y que se mantiene consciente junto a sus seres queridos.

Las palabras de quién le salvó la vida

Si bien el actuar de los médicos logró controlar la situación, hubo un rol mucho más clave, que fue el de Gerardo Reinoso, quien reacción de inmediato y le entregó rcp a Patricio Toledo, salvando así su vida de todo peligro. "Cuando llegué no respiraba, nada. Lo primero que hice fue hacerle respiración boca a boca, darle aire y ahí justo llegó Cristián Álvarez, que le hacía la activación en el corazón. Hasta que pudimos lograr que él vuelva a respirar, porque tuvo unas convulsiones como cuando uno se ahoga y saca eso de adentro".

