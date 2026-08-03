¡VOZINHA GRABÓ TODO CON SUS LENTES! Hincha de Colo Colo le regaló bandera de Cabo Verde al portero y así lo vivió

Vozinha Lentes Colo Colo Cabo Verde

Por: Hardy Saldivia

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El arribo de Vozinha a Chile sigue dejando imágenes que sorprenden a los hinchas de Colo Colo. El Cacique mostró parte del recibimiento desde una perspectiva inédita gracias a los lentes inteligentes con los que registró su llegada.

En medio de la multitud que lo esperaba en Pudahuel, el portero caboverdiano captó en primera persona los cánticos, saludos y el cariño de los fanáticos albos.

El registro, compartido por las redes sociales oficiales del club, permite ver cómo vivió parte del momento de su llegada a Chile

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HINCHA DE COLO COLO LE REGALA BANDERA

Uno de los instantes más llamativos ocurrió cuando un hincha le entregó una bandera que unía los colores del Cacique con los de Cabo Verde. En el clip en primera persona, Vozinha recibe el regalo y se le nota muy feliz mientras descubre los detalles de la tela.

"Es muy gratificante ver tanta gente así para mí", expresó Vozinha, visiblemente emocionado por la bienvenida que recibió en territorio nacional. Todo mientras el indicador de grabación parpadeaba en sus lentes.

Estas imágenes registradas con esta tecnología podrían ser solo el comienzo, ya que todo indica que el arquero grabó gran parte de su viaje y de sus primeras horas en Chile.

Mientras tanto, el guardameta deberá superar los exámenes médicos antes de ser presentado oficialmente este martes en el estadio Monumental.

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