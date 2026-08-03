¡Sigue sin poder dar el salto! Dibu Martínez nuevamente pierde su fichaje en un grande de Europa

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

¡En el Top 3 Sudamericano! Alejandro Tabilo sigue subiendo en el ránking ATP

¡A tirar la casa por la ventana! Colo Colo prepara una súper presentación para Vozinha en el Monumental

¡Sigue en el fútbol chileno! Cortado por Universidad de Chile ya tiene nuevo club en Chile

¡Vuelco total! La razón que complica la salida de Cristopher Toselli de Universidad de Chile

¡No se guardó nada! Histórico de Colo Colo critica duramente a Arturo Vidal tras el último partido
Vozinha Lentes Colo Colo Cabo Verde

¡VOZINHA GRABÓ TODO CON SUS LENTES! Hincha de Colo Colo le regaló bandera de Cabo Verde al portero y así lo vivió
ALEXIS SÁNCHEZ VIDEO

¿SERÁ UNA SEÑAL? Alexis Sánchez publicó un emotivo video en medio de la incertidumbre sobre su futuro
Universidad de Chile Europa club español Tamayo

¡LO QUIEREN EN EUROPA! Histórico club español inició conversaciones con Universidad de Chile por un defensa
Tim Payne Gol Paraguay

VIDEO| ¡TIM PAYNE NO DEFRAUDÓ! El fenómeno viral del Mundial 2026 marcó un gran gol en su debut en Paraguay
Vozinha ESPN Colo Colo

¡LA LOCURA POR VOZINHA LLEGÓ A ESPN! La cadena mundial destacó el recibimiento de Colo Colo: "Una multitud"

En los últimos años, uno de los arqueros más controversiales en el mundo del fútbol es el caso de Emiliano Martínez, más conocido como el Dibu. El portero argentino fue una de las grandes figuras en la obtención del Mundial 2022 para la selección argentina.

Pese a la creciente popularidad que ha tenido, sus actitudes dentro del terreno de juego son lo que más se le critica, tanto cuando consigue algún título como cuando pierde algún encuentro, ya que todos recordarán los gestos realizados cuando recibe algún trofeo.

A pesar de todo esto, desde el otro lado de la cordillera claman que Emiliano Martínez es el mejor arquero del mundo, algo muy debatible, ya que no ha conseguido llegar a un equipo importante de Europa, más allá de su paso por Arsenal, donde estuvo casi toda su instancia cedido o a préstamo en otros clubes.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.

La gran mayoría recordarán el año pasado cuando el Dibu Martínez se despidió con lágrimas de la afición del Aston Villa, ya que decían que pasaría a un equipo grande de Europa, cosa que no pasó y actualmente se mantiene en el mismo equipo en Inglaterra.

Otro fichaje caído

Ahora bien, durante el actual mercado de fichajes, se dijo que el Dibu Martínez tenía todo listo para sumarse a la Juventus y dar un gran salto de calidad en el viejo continente. Pero finalmente, el cuadro italiano dió un paso al costado y no siguió con esta opción, por lo que el portero argentino se mantendrá en el Aston Villa.

También te puede interesar: ¡No se guardó nada! Histórico de Colo Colo critica duramente a Arturo Vidal tras el último partido

NOTAS DESTACADAS

¡En el Top 3 Sudamericano! Alejandro Tabilo sigue subiendo en el ránking ATP

¡A tirar la casa por la ventana! Colo Colo prepara una súper presentación para Vozinha en el Monumental

¡Sigue en el fútbol chileno! Cortado por Universidad de Chile ya tiene nuevo club en Chile

¡Vuelco total! La razón que complica la salida de Cristopher Toselli de Universidad de Chile

¡No se guardó nada! Histórico de Colo Colo critica duramente a Arturo Vidal tras el último partido
Vozinha Lentes Colo Colo Cabo Verde

¡VOZINHA GRABÓ TODO CON SUS LENTES! Hincha de Colo Colo le regaló bandera de Cabo Verde al portero y así lo vivió
ALEXIS SÁNCHEZ VIDEO

¿SERÁ UNA SEÑAL? Alexis Sánchez publicó un emotivo video en medio de la incertidumbre sobre su futuro
Universidad de Chile Europa club español Tamayo

¡LO QUIEREN EN EUROPA! Histórico club español inició conversaciones con Universidad de Chile por un defensa
Tim Payne Gol Paraguay

VIDEO| ¡TIM PAYNE NO DEFRAUDÓ! El fenómeno viral del Mundial 2026 marcó un gran gol en su debut en Paraguay
Vozinha ESPN Colo Colo

¡LA LOCURA POR VOZINHA LLEGÓ A ESPN! La cadena mundial destacó el recibimiento de Colo Colo: "Una multitud"
Vozinha Colo Colo Mosa Morón

¡"YA LO VI TODO"! La respuesta de Vozinha a Aníbal Mosa cuando le explicaba quién era Daniel Morón: Mira el momento
Universidad de Chile refuerzo Mundial sub 20

¡JOYITA PARA LA U! Universidad de Chile suma a un refuerzo que brilló en el Mundial Sub 20
Deportes Concepción Universidad Católica

¡EL LEÓN RUGIÓ FUERTE! Deportes Concepción goleó a Universidad Católica y la UC pierde terreno con Colo Colo
Marcelo Díaz Universidad de Chile

¡DURO GOLPE EN LA U! Marcelo Díaz recibe una mala noticia de Gago tras su semana más polémica
Colo Colo Vozinha Estadio Monumental

¡TODO LISTO EN EL MONUMENTAL! Colo Colo entregó detalles de la presentación de Vozinha
ALEJANDRO TABILO ATP 500 WASHINGTON

¡SE DESPIDIÓ EN SEMIS! Alejandro Tabilo cayó ante la revelación y quedó fuera del ATP 500 de Washington
Vozinha Vuelo Colo Colo

¡FINALMENTE! Confirman que Vozinha ya abordó el vuelo a Chile y hay fotos: Destino Colo-Colo
Árbitro Matías Assadi

VIDEO| ¡"EHH... TARJETA ROJA"! La curiosa explicación del árbitro Matías Assadi tras revisar el VAR se volvió viral
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO SOLARI

¿BOMBAZO EN LA UC? Las versiones que llegan desde Argentina sobre el interés de Universidad Católica por Santiago Solari
Vozinha Colo Colo Marruecos

¡"ES FALSO"! Uno de los dueños de club vinculado a Vozinha desmintió quitarle el fichaje a Colo Colo