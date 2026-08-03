¡Sigue sin poder dar el salto! Dibu Martínez nuevamente pierde su fichaje en un grande de Europa

En los últimos años, uno de los arqueros más controversiales en el mundo del fútbol es el caso de Emiliano Martínez, más conocido como el Dibu. El portero argentino fue una de las grandes figuras en la obtención del Mundial 2022 para la selección argentina.

Pese a la creciente popularidad que ha tenido, sus actitudes dentro del terreno de juego son lo que más se le critica, tanto cuando consigue algún título como cuando pierde algún encuentro, ya que todos recordarán los gestos realizados cuando recibe algún trofeo.

A pesar de todo esto, desde el otro lado de la cordillera claman que Emiliano Martínez es el mejor arquero del mundo, algo muy debatible, ya que no ha conseguido llegar a un equipo importante de Europa, más allá de su paso por Arsenal, donde estuvo casi toda su instancia cedido o a préstamo en otros clubes.

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La gran mayoría recordarán el año pasado cuando el Dibu Martínez se despidió con lágrimas de la afición del Aston Villa, ya que decían que pasaría a un equipo grande de Europa, cosa que no pasó y actualmente se mantiene en el mismo equipo en Inglaterra.

Otro fichaje caído

Ahora bien, durante el actual mercado de fichajes, se dijo que el Dibu Martínez tenía todo listo para sumarse a la Juventus y dar un gran salto de calidad en el viejo continente. Pero finalmente, el cuadro italiano dió un paso al costado y no siguió con esta opción, por lo que el portero argentino se mantendrá en el Aston Villa.

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