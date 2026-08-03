¡No se guardó nada! Histórico de Colo Colo critica duramente a Arturo Vidal tras el último partido

Por: Gonzalo Zamora

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Este fin de semana se vivió una nueva fecha del Campeonato Nacional, donde en esta oportunidad, Colo Colo debió viajar como visitante hasta la quinta región para enfrentar a Everton de Viña del Mar en el estadio Sausalito.

En un verdadero partizado que estuvo plagado de emociones y sobre todo goles, los albos consiguieron quedarse con la victoria por 4-3, gracias a las anotaciones de Álvaro Madrid, Leandro Hernández y el doblete de Maximiliano Romero.

Gracias a este buen resultado, Colo Colo continúa como líder exclusivo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, sacándole doce puntos de ventaja a sus más cernanos perseguidores. Ahora en esta próxima fecha, los albos deberán ir nuevamente como visitante ante Unión La Calera.

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En un verdadero partidazo, Colo Colo consiguió vencer de manera apretada a Everton de Viña del Mar por 4-3, en un partido que estuvo marcado por los errores defensivos por el lado de los albos, donde Arturo Vidal protagonizó varios de estos.

Gestos mal vistos

Uno de estos errores, ocurrió cuando el portero Gabriel Maureira iba a tomar una pelota en el área, pero Vidal se la da con un pase, provocando una falta dentro del área porque el portero la toca con la mano tras el pase. Tras esto, el King le hizo algunos gestos de recriminación al arquero, lo cuál no fue muy bien recibido por un histórico del club.

Este fue el caso de Marcelo Ramírez, quien en conversación con TNT Sports, criticó a Arturo Vidal diciendo que, "hubo dos o tres jugadas donde le levantó los brazos a Maureira. En errores que eran compartidos y eso no es lo que uno espera del líder, del capitán frente a un muchacho joven".

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