¿Lo mejorará con el tiempo? Revelan la principal debilidad de Darío Osorio en La Roja

Darío Osorio es apuntado a ser quien comando los nuevos tiempos de la selección chilena de cara al futuro, sin embargo, en sus primeros partidos ha quedado bastante al debe en esta misión. En ese sentido, ahora revelaron a principal debilidad personal del delantero.

"No me quiero meter en temas que no corresponden, pero obviamente que tenemos la claridad que Darío Osorio ha mostrado carencias en su personalidad", fue lo que afirmó Mauricio Pinilla mientras analizaba el partido de La Roja en las pantallas de ESPN.

En ese sentido, añadió que "ha logrado un buen rendimiento en su equipo, pero sí tiene carencias emocionales. No tiene rasgos de líder. Es un jugador que tiene una personalidad más cerrada. Es un jugador que le cuesta un poquito más el tema de la comunicación con el medio de prensa, le cuesta también en la cancha asumir este liderazgo".

Quizás te pueda interesar: ¡Categórico! El lapidario análisis de Juan Cristóbal Guarello sobre La Roja

Pinilla reveló el punto débil de Darío Osorio.

Además, Mauricio Pinilla reveló lo que le ofusca de la situación. "Él tiene las condiciones futbolísticas las tiene para ser líder. Eso es lo que cuesta. Uno tiene que decir ‘Dios mío, mira la calidad que tiene, las condiciones que tiene, pero ¿Por qué le cuesta tanto?’ Porque tiene que explotar sus rasgos de personalidad", señaló.

De esta manera, Pinilla reveló la principal debilidad que está mostrando Darío Osorio en sus primeros partidos con La Roja, en los cuales no ha mostrado un rendimiento convincente y por lo mismo se ha ganado muchas críticas por parte de los hinchas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.