¡Pide disculpas! Reppening sube video casero a redes y le llaman la atención por "irresponsable" detalle

El fin de semana el periodista José Luis Reppening, conductor del matinal Tu Día de Canal 13 publicó un video a través de su redes sociales y sus seguidores le llamaron la atención por un detalle. Resulta que el comunicador se mostró sacándole la mancha a un pantalón de su hijo mientras dejaba correr el grifo de agua constantemente, lo que generó molestia en algunos de sus fans.

“Para que no digan que es puro cuento, también tengo que refregar la ropa porque no sale toda la mugre de la lavadora. Hay que hacerle con la escobilla a lo que uno ya sabe que no va a salir. Soy toda una ‘Soa’”, escribió el comunicador en el registro que ya tiene más de 22 mil likes y cientos de comentarios.

Le llaman la atención a Repenning en sus redes

Mientras cumplía su labor como papá el periodista mencionó. "Para los que no me creen que mi logia da al poniente, efectivamente da al poniente. Aquí estoy, refregando la ropa de los niños. Así es la vida” dijo. Frente a este registro, algunos de sus seguidores lo aconsejaron sobre como sacar una mancha de la ropa y otros le recordaron la importancia de cuidar el agua.

"No pierda agua y ponga el tapón. Cuidemos el medio ambiente"; "Cuide el agua"; "No es necesario tener la llave abierta"; "Bien, Jose!! Pero... cierra la llave"; "Pon agua en un bowl y cierra esa llave"; "No deje el agua corriendo así por tanto rato", fueron algunos comentarios que le dejaron en el video que se volvió viral.

Frente a lo anterior el comunicador salió a aclarar lo ocurrido. "¡Gracias por la ayuda! Me quedo con ‘remojar en agua caliente con jabón Popeye o quita manchas’ y no dejar corriendo el agua... perdón por eso, pero solo fue el pantalón de Pablito" mencionó para luego agregar que "como decían las mamás ´esta mancha es imposible" cerró.

