Rafael Gumucio y el Rumpy protagonizaron feroz agarrón en redes sociales por 18-O: “Tan pendiente de mi como siempre”

Los ex compañeros de Rock & Pop, Rafael Gumucio y Roberto Artiagoitía, mejor conocido como el Rumpy, se enfrentaron una vez más a través de redes sociales. Y es que, en el marco de la quinta conmemoración del estallido social, el escritor y el locutor se enfrascaron en una guerra virtual con insultos de alto calibre.

La trifulca se desató cuando el Chacotero Sentimental publicó una reflexión respecto al 18-O. “18 de Octubre, yo estuve ahí, sigo en el mismo lugar con la misma rabia de vivir en un país injusto, desigual y tomado por políticos sin vergüenza. Hoy reivindico el derecho del pueblo a ocupar nuestras calles”, escribió.

Por su parte, Gumucio no dejó pasar la oportunidad y respondió furioso a las palabras de Artiagoitía. “No se aguantó hablar huevada el imbécil de turno”, lanzó. Sin embargo, el Rumpy no se quedó callado y se descargó con todo contra el opinólogo. “Rafita, ratita maloliente, tienes semen saliéndote por todos los orificios. Sigues tan pendiente de mi como siempre. ¡Supérame!”, disparó sin filtro.

El primer round

Cabe recordar, que esta no sería la primera vez que los antiguos rostros del extinto Canal 2 se enfrentan en las redes sociales y por un motivo similar. Pues durante el mes de agosto, en medio de la polémica desvinculación de Isabel Amor del Gobierno, Gumucio escribió una crítica columna contra la ministra Antonia Orellana.

Fue así que el Rumpy se unió al baile para barrer el piso con el ex miembro de Plan Z. “Rafael Gumucio lleva consigo su derrota. Este maloliente siempre se movió por las sombras colgándose de amigos con talento cierto. Lo suyo es lo podrido. Hoy lo ampara la ultraderecha”, aseveró en aquella ocasión.