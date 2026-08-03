¿SERÁ UNA SEÑAL? Alexis Sánchez publicó un emotivo video en medio de la incertidumbre sobre su futuro

ALEXIS SÁNCHEZ VIDEO

Por: Hardy Saldivia

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Alexis Sánchez continúa disfrutando de sus vacaciones mientras define el próximo paso de su carrera. En ese contexto, el delantero volvió a captar la atención de sus seguidores con una publicación que rápidamente dio que hablar.

El histórico goleador de La Roja se encuentra en Londres junto a su familia y en medio de ese viaje compartió un registro en sus redes sociales.

Alexis le puso todo el amor a un registro audiovisual en la ciudad que lo vio brillar en la Premier League con el Arsenal. Todo en medio de las definiciones inciertas sobre dónde continuará su carrera.

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EL VIDEO DE ALEXIS SÁNCHEZ

A través de su cuenta oficial de Instagram, Sánchez publicó un video recorriendo distintos lugares de la capital inglesa acompañado del mensaje "London Moment and My Life..." (Momento en Londres y mi vida).

El extenso registro incluyó imágenes de algunos de sus mejores momentos con la camiseta del Arsenal, club donde vivió una de las etapas más exitosas de su carrera entre 2014 y 2018.

Durante ese ciclo con los "Gunners", el tocopillano se consolidó como una de las grandes figuras de la Premier League. Mientras tanto, su futuro sigue sin definirse y cualquier gesto del chileno continúa alimentando las especulaciones sobre cuál será su próximo destino.

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