¿SERÁ UNA SEÑAL? Alexis Sánchez publicó un emotivo video en medio de la incertidumbre sobre su futuro

Alexis Sánchez continúa disfrutando de sus vacaciones mientras define el próximo paso de su carrera. En ese contexto, el delantero volvió a captar la atención de sus seguidores con una publicación que rápidamente dio que hablar.

El histórico goleador de La Roja se encuentra en Londres junto a su familia y en medio de ese viaje compartió un registro en sus redes sociales.

Alexis le puso todo el amor a un registro audiovisual en la ciudad que lo vio brillar en la Premier League con el Arsenal. Todo en medio de las definiciones inciertas sobre dónde continuará su carrera.

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EL VIDEO DE ALEXIS SÁNCHEZ

A través de su cuenta oficial de Instagram, Sánchez publicó un video recorriendo distintos lugares de la capital inglesa acompañado del mensaje "London Moment and My Life..." (Momento en Londres y mi vida).

El extenso registro incluyó imágenes de algunos de sus mejores momentos con la camiseta del Arsenal, club donde vivió una de las etapas más exitosas de su carrera entre 2014 y 2018.

Durante ese ciclo con los "Gunners", el tocopillano se consolidó como una de las grandes figuras de la Premier League. Mientras tanto, su futuro sigue sin definirse y cualquier gesto del chileno continúa alimentando las especulaciones sobre cuál será su próximo destino.

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