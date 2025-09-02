¿Quién fue el monseñor Alejandro Goic? El “Obispo Rojo” reconocido por su potente obra social

Fallece monseñor Alejandro Goic a los 85 años

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
La última carta de Independiente ante Universidad de Chile

¿Asustado Potter? La desesperada medida de Independiente ante Universidad de Chile
Jeannette Jara

¡Aprovechó de mandarle un palo a Kast! Jara respondió a dichos de Matthei sobre reforma de pensiones
Se juegan los cuartos de final del Us Open

¡Solo avanzarán los mejores! Ya se disputan los cuartos de final del US Open
Superclásico

Escándalo en el Superclásico: el polémico informe arbitral de Cristián Garay tras la tragedia en el Monumental
los nexos con la política del fallecido hincha de Colo Colo

¡Nuevos antecedentes! Hincha de Colo Colo fallecido era hermano de conocida diputada
Revelan nuevos videos del Caso Bruma

“Basta de mentiras”: Revelan videos del Cobra que darían siniestro vuelco al Caso Bruma
El mal presente del tenis chileno para la Copa Davies

¡Pésimo precedente! Representante nacional en Copa Davies cae ante el 443 del mundo
Carolina Tohá

¡Hasta Jara se pronunció! Carolina Tohá tomó por sorpresa a la bancada oficialista al reaparecer en encuentro del PL
Arturo Vidal Superclásico

¡Con una fuerte restricción! ANFP sorprende en la venta de entradas para la Supercopa
Campamento Japón

¿Qué harán con el terreno? Así fue el desalojo de casi 100 familias del “Campamento Japón” en Maipú

A la edad de 85 años falleció el monseñor Alejandro Goic, obispo emérito de Rancagua en la región de O’Higgins, durante la jornada de este lunes. Según se informó, Goic permanecía internado en la Clínica Isamédica de la capital regional, tras ingresar de urgencia el pasado viernes 29 de agosto.

Desde el obispado de Rancagua informaron con anterioridad que el ilustrísimo se encontraba bajo observación médica en el mencionado recinto asistencial, “recibiendo los cuidados necesarios”, dado su complicado estado de salud.

Más tarde, la misma institución confirmó la muerte de Goic a través de un comunicado oficial. “Con profundo pesar informamos que hoy, 1 de septiembre, ha partido a la Casa del Padre Monseñor Alejandro Goic Karmelic, obispo emérito de Rancagua”, expresaron.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

“Rogamos a toda la comunidad eclesial y a quienes lo conocieron unirse en oración por su descanso eterno y por el consuelo de sus familiares y cercanos. Pronto se entregará más información respecto a sus funerales”, concluyeron. 

Alejandro Goic, el Obispo Rojo

Durante catorce años, entre 2004 y 2018, Alejandro Goic estuvo al frente de la diócesis de Rancagua. Su salida del cargo pastoral se concretó el 10 de julio de 2018, cuando el Papa Francisco aceptó su renuncia.

A lo largo de su vida sacerdotal destacó por una marcada vocación hacia la justicia social. Su ordenación se llevó a cabo en Punta Arenas en 1966, donde más tarde ejerció labores como párroco y capellán de la cárcel de la ciudad. En 1978 también tomó parte en las acciones impulsadas por la Iglesia para frenar la escalada de tensión que amenazaba con llevar a Chile y Argentina a la guerra.

Más tarde, en 1979, Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Concepción, recibiendo su ordenación episcopal en el Vaticano. A raíz de su apego por los temas sociales, visitó las minas de carbón de Lota en la década de 1980 para conocer, de primera fuente, las demandas de los trabajadores, lo que le valió el apodo de “Obispo rojo”.

Entre los momentos más relevantes de su labor en Rancagua se encuentra su rol durante 2007, cuando desempeñó un papel decisivo en las conversaciones que buscaron dar salida al conflicto de los trabajadores subcontratados de Codelco.

A las pocas semanas, planteó la idea de sustituir el salario mínimo por un “sueldo ético” de al menos $250.000, una propuesta que, de acuerdo con lo publicado por El Rancagüino, generó un amplio eco en la discusión política y social a nivel nacional.

En 2008 actuó como mediador entre el Gobierno y la dirigente mapuche Patricia Troncoso, en medio de la extensa huelga de hambre que ella mantuvo durante 112 días. Además, asumió la presidencia de la Conferencia Episcopal de Chile en dos oportunidades y lideró el Consejo Nacional para la Prevención de Abusos contra Menores, cargo al que puso término en mayo de 2018 con el fin de concentrarse en la investigación que afectaba a su diócesis.

NOTAS DESTACADAS

La última carta de Independiente ante Universidad de Chile

¿Asustado Potter? La desesperada medida de Independiente ante Universidad de Chile
Jeannette Jara

¡Aprovechó de mandarle un palo a Kast! Jara respondió a dichos de Matthei sobre reforma de pensiones
Se juegan los cuartos de final del Us Open

¡Solo avanzarán los mejores! Ya se disputan los cuartos de final del US Open
Superclásico

Escándalo en el Superclásico: el polémico informe arbitral de Cristián Garay tras la tragedia en el Monumental
los nexos con la política del fallecido hincha de Colo Colo

¡Nuevos antecedentes! Hincha de Colo Colo fallecido era hermano de conocida diputada
Revelan nuevos videos del Caso Bruma

“Basta de mentiras”: Revelan videos del Cobra que darían siniestro vuelco al Caso Bruma
El mal presente del tenis chileno para la Copa Davies

¡Pésimo precedente! Representante nacional en Copa Davies cae ante el 443 del mundo
Carolina Tohá

¡Hasta Jara se pronunció! Carolina Tohá tomó por sorpresa a la bancada oficialista al reaparecer en encuentro del PL
Arturo Vidal Superclásico

¡Con una fuerte restricción! ANFP sorprende en la venta de entradas para la Supercopa
Campamento Japón

¿Qué harán con el terreno? Así fue el desalojo de casi 100 familias del “Campamento Japón” en Maipú
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

Alejandro Tabilo aclara y justifica su ausencia en la Copa Davis tras llenarse de duras críticas
Baby Bandito

¡Conocido cantante le mandó ofrenda! Así fue el último adiós a “Baby Bandito”
Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Stephanie Vaquer va por el título mundial de la WWE.

Va por la gloria: Stephanie Vaquer tiene fecha para luchar por este histórico logro en la WWE
los nexos con la política del fallecido hincha de Colo Colo

Multa millonaria y algo más: Colo Colo recibe potente medida por muerte de hincha en el Monumental
La reacción de Bublik al perder contra Jannik Sinner.

"Yo no soy malo, pero…": La divertida reacción de Alexander Bublik tras ser aplastado por Jannik Sinner en el Us Open
Alexis Sánchez recibe críticas de la prensa española.

Con millonario sueldo y un duro recibimiento: Así fue la llegada de Alexis Sánchez a Sevilla
Bonos y aguinaldos fiestas patrias

Bonos y aguinaldos en septiembre 2025: montos, fechas de pago y quiénes reciben los beneficios del Gobierno
Panorama de las últimas fechas en las Eliminatorias 2026.

Con el retiro de una leyenda: El panorama de las últimas jornadas de las Eliminatorias 2026
vendedora ambulante

VIDEO: Vendedora ambulante se desnudó en plena fiscalización a modo de protesta