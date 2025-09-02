¿Quién fue el monseñor Alejandro Goic? El “Obispo Rojo” reconocido por su potente obra social

A la edad de 85 años falleció el monseñor Alejandro Goic, obispo emérito de Rancagua en la región de O’Higgins, durante la jornada de este lunes. Según se informó, Goic permanecía internado en la Clínica Isamédica de la capital regional, tras ingresar de urgencia el pasado viernes 29 de agosto.

Desde el obispado de Rancagua informaron con anterioridad que el ilustrísimo se encontraba bajo observación médica en el mencionado recinto asistencial, “recibiendo los cuidados necesarios”, dado su complicado estado de salud.

Más tarde, la misma institución confirmó la muerte de Goic a través de un comunicado oficial. “Con profundo pesar informamos que hoy, 1 de septiembre, ha partido a la Casa del Padre Monseñor Alejandro Goic Karmelic, obispo emérito de Rancagua”, expresaron.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Rogamos a toda la comunidad eclesial y a quienes lo conocieron unirse en oración por su descanso eterno y por el consuelo de sus familiares y cercanos. Pronto se entregará más información respecto a sus funerales”, concluyeron.

Alejandro Goic, el Obispo Rojo

Durante catorce años, entre 2004 y 2018, Alejandro Goic estuvo al frente de la diócesis de Rancagua. Su salida del cargo pastoral se concretó el 10 de julio de 2018, cuando el Papa Francisco aceptó su renuncia.

A lo largo de su vida sacerdotal destacó por una marcada vocación hacia la justicia social. Su ordenación se llevó a cabo en Punta Arenas en 1966, donde más tarde ejerció labores como párroco y capellán de la cárcel de la ciudad. En 1978 también tomó parte en las acciones impulsadas por la Iglesia para frenar la escalada de tensión que amenazaba con llevar a Chile y Argentina a la guerra.

Más tarde, en 1979, Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Concepción, recibiendo su ordenación episcopal en el Vaticano. A raíz de su apego por los temas sociales, visitó las minas de carbón de Lota en la década de 1980 para conocer, de primera fuente, las demandas de los trabajadores, lo que le valió el apodo de “Obispo rojo”.

Entre los momentos más relevantes de su labor en Rancagua se encuentra su rol durante 2007, cuando desempeñó un papel decisivo en las conversaciones que buscaron dar salida al conflicto de los trabajadores subcontratados de Codelco.

A las pocas semanas, planteó la idea de sustituir el salario mínimo por un “sueldo ético” de al menos $250.000, una propuesta que, de acuerdo con lo publicado por El Rancagüino, generó un amplio eco en la discusión política y social a nivel nacional.

En 2008 actuó como mediador entre el Gobierno y la dirigente mapuche Patricia Troncoso, en medio de la extensa huelga de hambre que ella mantuvo durante 112 días. Además, asumió la presidencia de la Conferencia Episcopal de Chile en dos oportunidades y lideró el Consejo Nacional para la Prevención de Abusos contra Menores, cargo al que puso término en mayo de 2018 con el fin de concentrarse en la investigación que afectaba a su diócesis.