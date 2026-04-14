Podrá ser financiado con colectas: Aprueban monumento al expresidente Sebastián Piñera en relevante espacio

Por: Belén Zuniga

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La cámara de Diputadas y Diputados, aprobó la construcción de un monumento en memoria del fallecido expresidente Sebastián Piñera en histórico lugar a pasos de La Moneda.

El proyecto se originó en el Senado a inicios de enero, y durante esta jornada la Cámara Baja dio luz verde con 112 votos a favor, 22 en contra y 9 abstenciones. Sin embargo, la propuesta debe enfrentar la última revisión del Senado para convertirse en ley.

Dentro de los puntos discutidos durante la propuesta en la Comisión de Gobierno Interior se discutió la instalación del monumento al expresidente Sebastián Piñera. En un inicio consideraron diferentes puntos del centro cívico, no obstante, la Cámara confirmó que será la Plaza de la Ciudadanía donde residirá la pieza.

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El monumento al expresidente

Durante esta instancia, se dio a conocer que la construcción del monumento podrá ser financiado mediante colectas públicas y aportes privados, en colaboración de la fundación del exmandatario.

Además, se creará una comisión ad honorem, este grupo estará encargado de coordinar el proyecto, detalles técnicos y artísticos de la futura obra que estará en la Plaza de la Ciudadanía.

Dicho grupo estará integrado por directorio de la fundación de Sebastián Piñera, además del rector de la Universidad Católica de Chile, Juan Carlos de la Llera Martín, también se sumarán dos diputados y senadores designados, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes y dos exministros que ocuparon cargos durante los dos gobiernos del expresidente.

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