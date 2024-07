Periodista pierde su anillo de compromiso en pleno despacho en vivo

Durante la jornada el matinal de Canal 13, Tu Día se conectó en un enlace en vivo con el periodista Gabriel Alegría quien estaba mostrando el efecto de las heladas matinales que están afectando a la Región Metropolitana. Fue en medio del despacho que sin querer extravió uno de sus anillos de compromiso, el cual comenzó a buscar desesperadamente.

En concreto el sujeto estaba tocando el pasto escarchado para mostrar como el hielo se había quedado adherido al el. "El dolor en la mano ni se los cuento" comentó mientras seguía tocando el césped, fue en eso que le dijeron que tuviera cuidado con que se le cayeran los anillos, sin embargo el aviso fue demasiado tarde porque ya se le había caído.

¿El periodista encontró el anillo?

"¡Oye! ¡Se me salió! ¡No es chiste!" lanzó generando la preocupación de los panelistas desde el estudio, quienes le dijeron que lo buscara. "¡Se me cayó! ¡Tengo el de matrimonio, me falta el otro! Esto es causal (de divorcio), me van a echar (de la casa)" mencionó más tarde mientras intentaba encontrar la joya.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

"¡No puede ser! ¡¿Cómo nos pasa esto?!" decían desde el panel Priscilla Vargas e Ignacio Gutiérrez. "La semana pasada tenía la mano hinchadísima, pero ahora con el frío me quedaron los dedos más flaquitos, y se me salió el anillo" contó por su parte el periodista quien no logró encontrar el anillo por largo rato. Además, el canal se contactó con el esposo del periodista.

"Me acaba de avisar mi madre, que Don Gabriel perdió el anillo de compromiso en su trabajo. Dije: 'Es parte de la vida, también me podría pasar'" señaló su esposo. Sin embargo, tras una angustiosa búsqueda el reportero logró dar con el anillo. "¡Se salvó, porque si se le perdía el anillo, me tenía que pagar un viaje!" contó su pareja.

Te puede interesar: VIDEO: graban brutal pelea entre conocidas influencers en mall