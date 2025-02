Pato Yáñez y Barticciotto se enfrascan en fuerte debate por culpa de las lesiones en La Roja

Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Mauricio Isla son las figuras importantes de La Roja que se bajaron por lesión del duelo ante Panamá. Esta situación no cayó del todo bien en el panel de ESPN, donde Patricio Yáñez y Marcelo Pablo Barticciotto protagonizaron un tenso debate.

"Se bajan por una cuestión física, de molesta. Vidal viene sin jugar en Colo Colo, Aránguiz también viene de no jugar”, explicó Yáñez. Esto fue respondido por Barticciotto, quien señaló que "entonces para qué los llama. ¿No habla con ellos?".

Fue ahí cuando Patricio Nazario dijo que "entiendo a lo que vas", pero Marcelo Pablo ya estaba furioso. "No, no entiendes porque pones palabras en mi boca y me dejas mal. Yo no dije que los jugadores se querían bajar. Por lesión, no por intención de ellos", respondió el "7 del Pueblo"

Yáñez y Barticciotto protagonizan discusión por La Roja.

Lo cierto es que el "King", el "Príncipe" y el "Huaso" no dirán presente en el amistoso de la Selección Chilena, pero de todas formas es probable que Gareca los nomine para los partidos clasificatorios de marzo si continúan mostrando buen nivel en sus equipos.

Recordar que el partido de La Roja se disputará este sábado en el Estadio Nacional a las 20:00 horas, escenario donde Ricardo Gareca deberá demostrar que ha encontrado el rumbo con el equipo para encender la mecha de la ilusión en la misión por ir al Mundial de 2026.

