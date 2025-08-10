¡Estaban en pleno acto íntimo! La trágica muerte de pareja que cayó por un acantilado

En un acantilado de la región montañosa de Espírito Santo, Brasil, un trágico accidente se cobró la vida de una pareja. Según reportes de medios internacionales como The Sun, la mujer de 42 años y el hombre de 26 se encontraban en un auto en una rampa de despegue de ala delta, aparentemente después de haber estado en una fiesta.

Mientras mantenían relaciones sexuales dentro del vehículo, un movimiento habría provocado que el vehículo se desplazara y cayera por el acantilado. El automóvil se precipitó por un despeñadero de aproximadamente 400 metros, lo que resultó en la muerte instantánea de ambos amantes.

Más tarde, fueron encontrados desnudos cerca del lugar del accidente. Los informes oficiales descartaron cualquier indicio de agresión o participación externa. Asimismo, se verificó que el freno de estacionamiento del automóvil estaba correctamente aplicado, eliminando la posibilidad de un fallo mecánico.

Un registro difundido en redes sociales captura los momentos posteriores al siniestro, mostrando cómo el automóvil se precipita por una pendiente abrupta. En la grabación, se observa que los dos ocupantes son lanzados fuera del vehículo durante la caída, mientras este continúa rodando sin control hasta quedar completamente destruido al fondo del acantilado.

Según el informe oficial, el movimiento dentro del vehículo habría generado el desequilibrio que desencadenó el accidente. A pesar de que se pusieron en marcha los protocolos de investigación, las indagaciones concluyeron que se trató de un evento fortuito.

No se hallaron rastros que sugirieran la participación de terceros, por lo que se descartó cualquier hipótesis relacionada con una acción criminal. Además, recalcaron, que el freno de mano activado y la ausencia de signos de lucha apuntan a que la situación se tornó crítica de manera inesperada.