¡Estaban en pleno acto íntimo! La trágica muerte de pareja que cayó por un acantilado

acantilado

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

Vicente Pizarro pierde la paciencia y deja tajante llamado a sus compañeros en Colo Colo: "Por errores nuestros..."
Arturo Vidal Colo Colo vs Everton

"Nos han cagado todo el año": Arturo Vidal explota contra el árbitro y acusa persecución a Colo Colo
Sebastián Vegas Colo Colo vs Everton

"Una vergüenza lo que hacen": Sebastián Vegas barre el suelo con los árbitros tras empate de Colo Colo y Everton
turbazo

Indignación por liberación de 4 menores que hicieron “turbazo” en Talagante: “La justicia no tomó cartas en el asunto”
Julio Vaccari vs U de Chile

DT de Independiente calienta partido ante la U con potente aviso: "Para mí la obligación..."
Aníbal Mosa y Jorge Almirón

Aníbal Mosa se las canta claritas a Jorge Almirón y sus expulsiones en Colo Colo: "No corresponde"
encerrona

¡Fue secuestrado y brutalmente golpeado! La violenta encerrona que sufrió chofer de camión
banda criminal

"Los discretos de la frontera": Detienen a banda criminal que traficaba personas desde Chile a Perú
Temuco

¡Se lanzaron contra bailarina! Critican polémico espectáculo de magia por el Día del Niño en Temuco
Cristián Caamaño y Jorge Almirón

Cristián Caamaño dedica goleada de la U a Jorge Almirón con feroz palo: "Aquí no hay..."

En un acantilado de la región montañosa de Espírito Santo, Brasil, un trágico accidente se cobró la vida de una pareja. Según reportes de medios internacionales como The Sun, la mujer de 42 años y el hombre de 26 se encontraban en un auto en una rampa de despegue de ala delta, aparentemente después de haber estado en una fiesta. 

Mientras mantenían relaciones sexuales dentro del vehículo, un movimiento habría provocado que el vehículo se desplazara y cayera por el acantilado. El automóvil se precipitó por un despeñadero de aproximadamente 400 metros, lo que resultó en la muerte instantánea de ambos amantes.

Más tarde, fueron encontrados desnudos cerca del lugar del accidente. Los informes oficiales descartaron cualquier indicio de agresión o participación externa. Asimismo, se verificó que el freno de estacionamiento del automóvil estaba correctamente aplicado, eliminando la posibilidad de un fallo mecánico.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

Un registro difundido en redes sociales captura los momentos posteriores al siniestro, mostrando cómo el automóvil se precipita por una pendiente abrupta. En la grabación, se observa que los dos ocupantes son lanzados fuera del vehículo durante la caída, mientras este continúa rodando sin control hasta quedar completamente destruido al fondo del acantilado. 

Según el informe oficial, el movimiento dentro del vehículo habría generado el desequilibrio que desencadenó el accidente. A pesar de que se pusieron en marcha los protocolos de investigación, las indagaciones concluyeron que se trató de un evento fortuito

No se hallaron rastros que sugirieran la participación de terceros, por lo que se descartó cualquier hipótesis relacionada con una acción criminal. Además, recalcaron, que el freno de mano activado y la ausencia de signos de lucha apuntan a que la situación se tornó crítica de manera inesperada.

NOTAS DESTACADAS

Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

Vicente Pizarro pierde la paciencia y deja tajante llamado a sus compañeros en Colo Colo: "Por errores nuestros..."
Arturo Vidal Colo Colo vs Everton

"Nos han cagado todo el año": Arturo Vidal explota contra el árbitro y acusa persecución a Colo Colo
Sebastián Vegas Colo Colo vs Everton

"Una vergüenza lo que hacen": Sebastián Vegas barre el suelo con los árbitros tras empate de Colo Colo y Everton
turbazo

Indignación por liberación de 4 menores que hicieron “turbazo” en Talagante: “La justicia no tomó cartas en el asunto”
Julio Vaccari vs U de Chile

DT de Independiente calienta partido ante la U con potente aviso: "Para mí la obligación..."
Aníbal Mosa y Jorge Almirón

Aníbal Mosa se las canta claritas a Jorge Almirón y sus expulsiones en Colo Colo: "No corresponde"
encerrona

¡Fue secuestrado y brutalmente golpeado! La violenta encerrona que sufrió chofer de camión
banda criminal

"Los discretos de la frontera": Detienen a banda criminal que traficaba personas desde Chile a Perú
Temuco

¡Se lanzaron contra bailarina! Critican polémico espectáculo de magia por el Día del Niño en Temuco
Cristián Caamaño y Jorge Almirón

Cristián Caamaño dedica goleada de la U a Jorge Almirón con feroz palo: "Aquí no hay..."
Gustavo Álvarez U de Chile

El ácido análisis de Gustavo Álvarez sobre el mercado de fichajes en la U: "No me parece que..."
Jorge Almirón Colo Colo

¡No les sale una!: La nueva baja de última hora que golpea a Colo Colo y Jorge Almirón
Jeannette Jara

Democracia Cristiana chilena fue suspendida de la OCDA por apoyo a Jeannette Jara: “Representa una ruptura grave”
Concepción

El hermano del año: Hombre inocente casi termina encarcelado por suplantación de identidad en Concepción
Julio Barroso y Marcelo Díaz

"¿Cuál es el criterio?": Julio Barroso sorprende con picante dardo a Marcelo Díaz, la U y los árbitros
Patricio Yáñez y Jorge Almirón

Pato Yáñez no perdona la polémica conferencia de Jorge Almirón en Colo Colo: "Demuestra claramente que…"
Franco Parisi

¿Mala memoria? Reflotan antiguo y tajante tweet de Pamela Jiles tras inesperado apoyo a Parisi
delegada presidencial de la Provincia del Tamarugal

¡Salió a dar explicaciones! Delegada presidencial protagonizó “ofensivo” momento en video viral
secuestro

IMPACTO: El espeluznante caso de secuestro y brutal tortura que estremece Conchalí

¡Se supo todo! Universidad de Chile cuenta la verdad sobre la no llegada de Eduardo Vargas