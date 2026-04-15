"Después de décadas de impunidad”: Nuevo golpe judicial contra Krassnoff y Espinoza por crímenes de la dictadura

Una reciente resolución judicial dejó firmes las penas en la investigación por los delitos de secuestro calificado y torturas cometidos contra Cristian Mallol Comandari y Héctor González Osorio. El fallo fue adoptado por la Séptima Sala de la Corte Suprema de Chile y se refiere a hechos ocurridos entre 1974 y 1975, atribuidos a agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en perjuicio de ambos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

La captura de Cristian Mallol Comandari y Héctor González Osorio ocurrió a fines de 1974, dando paso a un periodo de cautiverio en dependencias clandestinas de la DINA, donde fueron sometidos a brutales torturas. El tiempo de reclusión no fue el mismo para ambos: mientras González Osorio recuperó la libertad tras nueve meses, Mallol Comandari permaneció retenido por cerca de dos años.

Ante eso, el fallo estableció distintas responsabilidades penales: Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza deberán cumplir 12 años de cárcel como autores del secuestro calificado de ambos militantes. Por su parte, el sargento segundo de Carabineros, José Aravena Ruiz, fue sentenciado a siete años de prisión por su participación en el secuestro de Mallol Comandari.

Cabe destacar que, de acuerdo a lo informado por 24 Horas, la decisión del máximo tribunal viene a refrendar lo ya resuelto en septiembre de 2025 por la ministra Paola Plaza Plaza, quien instruyó la causa en el contexto de una diligencia especial como jueza visitante.

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Habló abogada por fallo contra Krassnoff y Espinoza

Tras la decisión de la Corte, la abogada querellante, Carolina Vega, expresó: "Después de décadas de impunidad, por fin se ratifica la condena contra los responsables de torturas brutales. Los familiares han cargado durante años con el dolor y las secuelas de estos crímenes".

De todas formas, la letrada hizo hincapié en que la resolución "no borra el sufrimiento, pero marca un punto de quiebre frente a una deuda histórica que aún sigue pendiente".

Cabe recordar, que ambos ex militares permanecen privados de libertad en Punta Peuco. El prontuario penal de Miguel Krassnoff da cuenta de condenas que, en conjunto, superan los mil años de cárcel, todas ligadas a violaciones a los derechos humanos. En el caso de Pedro Espinoza, también acumula múltiples fallos por hechos similares, asociados a desapariciones y ejecuciones durante el régimen militar del dictador Augusto Pinochet.

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