Nieta de María Elcira se refiere a nueva teoría de vidente sobre el caso: "Yo recuerdo que le hablé"

Durante las últimas horas apareció una nueva teoría sobre el caso de María Elcira, la cual fue entregada por un conocido vidente llamado Ismael Torres Bravo. En concreto el hombre aseguró en el programa El Comisario que la mujer se encontraría en una desarmaduría cercana al fundo Las Tórtolas, dentro de un vehículo abandonado.

“Mi hipótesis es que esta señora abrió la puerta de un vehículo abandonado en el campo, y quedó atrapada adentro del vehículo y ahí está” declaró el clarividente. Ante esto, la nieta de la adulta mayor de 86 desparecida desde mayo salió a aclarar que era imposible que esto fuera real, ya que esas zonas habrían sido revisadas.

Nieta de María Elcira rechaza teoría de vidente

“Los médium más serios que se han comunicado, que no han cobrado ni nada, han dicho que no les gusta trabajar en desapariciones” partió diciendo para La Cuarta Hernpandez, quien sobre la misma añadió. “Mi hipótesis es que esta señora abrió la puerta de un vehículo abandonado en el campo, y quedó atrapada adentro del vehículo y ahí está” dijo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Agrego sobre la misma que “yo recuerdo que le hablé (a Ismael Torres) el mismo día en que mi abuela desapareció, pero la verdad es que ningún médium me ha dicho algo que sea real. Los que me han dicho teorías que sí podrían ser, al mismo tiempo me aclaran que es imposible saber dónde está mi abuela”. “Los médium más serios que se han comunicado, que no han cobrado ni nada, han dicho que ‘yo no trabajo en desapariciones, porque no puedo saber dónde está’. Han dicho que no les gusta trabajar en desapariciones porque no puede saber” recalcó.

Además Carla añadió “es imposible que mi abuela haya llegado tan lejos en tan poco tiempo, además se habría demorado en subir, la habríamos alcanzado con la vista. Después de que se le ve en el estacionamiento. exactamente 5 minutos después, pasa la suegra de mi hermana buscándola por el mismo lugar y eso está registrado en las cámaras”.

Finalmente cerró con que sigue "pensando que a ella alguien la llamó y la sacó del lugar, sola no podría haber salido del restaurante, o bien fue víctima de algún otro delito y la hicieron desaparecer porque no se explica que a tantos días de ocurrido los hechos aún no haya ningún rastro de ella. La desarmaduría está cerca, pero para ingresar a esa desarmaduría hay que hacerlo por un paso que está al lado. Mi abuela tuvo que haber saltado una reja para llegar ahí, entonces es imposible”.

Te puede interesar: Pamela Jiles revela millonario sueldo que recibía en conocido canal de TV: "Nivel Cubillos"