Pamela Jiles revela millonario sueldo que recibía en conocido canal de TV: "Nivel Cubillos"

En el programa Todo Va a Estar Bien de Vía X, la diputada Pamela Jiles conversó con el periodista Eduardo de la Iglesia y a partir de la polémica que envuelve a Marcela Cubillos, por sueldazo en la Universidad San Sebastián, aprovechó de destapar el millonario sueldo que recibía en tv cuando era panelista de espectáculos.

Cabe mencionar que, su confesión impactó a todos en el panel ya que, declaro que recibía mucho más dinero en la televisión que trabajando como parlamentaria. “Primero, te tengo que comentar que es difícil que estemos en un aprieto económico, aunque nunca se sabe. Pero yo debo ser la única diputada que pierde plata en la Cámara” reflexionó.

Jiles destapa millonario sueldo

La expanelista de tv trabajó en programas como Primer Plano e Intrusos y añadió que fue tema para ella meterse en la política por el cambio considerable que tendría en sus ingresos. “Yo ganaba no solo más plata, bastante más plata. O sea, fue un problema que tuvimos que conversar con Pablo (Maltés) cuando se le ocurrió esta idea de que yo fuera diputada” dijo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Sobre la misma agregó que “yo lo estaba pasando chancho en la televisión, no tenía ningún interés, encontraba que la política era la farándula de los feos, además, era una cuestión horrenda que no me atraía en lo más mínimo”.

“Además, teníamos el problema que ambos teníamos que dedicarnos a eso, porque yo le pedí a Pablo que me acompañara en esa carrera que él me estaba enchufando (…) por lo tanto, estos ingresos iban a disminuir en una cuarta parte”. Además, mencionó que su sueldo era “nivel Cubillo y más”, pues “es como se gana en la tele”.

Te puede interesar: ¡Con Cubillos en el estudio! Checho Hirane se desahoga sobre sueldazo y revela auspicio de la USS