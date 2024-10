Neme revela mensaje privado de Daniela Aránguiz tras denuncia de abuso sexual contra Jorge Valdivia

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto el periodista José Antonio Neme reveló un mensaje privado que el envió la exesposa de Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz tras la denuncia por abuso sexual en contra del deportista. En concreto, el comunicador señaló que había sido autorizado para leer los chats que sostuvo con la panelista de tv.

Recordemos que Valdivia, fue denunciado luego de tener un encuentro con una tatuadora en un restaurante el pasado domingo. Según la presunta víctima, tras dos pisco sour perdió el conocimiento y despertó con dolores en su zona genital, por lo que le preguntó a Valdivia que habría ocurrido y él le aseguró que habían tenido relaciones sexuales.

¿Qué le escribió Aránguiz a Neme sobre el tema?

“Me llegó información de Daniela Aránguiz. Hablé con ella muy temprano, ella hoy día es rostro de nuestro canal. Le mando un abrazo grande, porque le tengo mucho cariño a ella” partió diciendo el comunicador en el programa matutino sobre una conversación a través de WhatsApp que habría mantenido con la panelista de TV.

“Me dice ‘José, yo me quiero desmarcar de esto, estoy absolutamente impactada, me parece que la denuncia es súper grave’ y me autoriza a que yo transparente esto: me dice que ‘mi rol hoy día es contener a mis hijos, mis hijos están súper shockeados con todo este escenario’, independiente del resultado que esto tengo” agregó.

Tras leer esto, el comunicador mencionó que “ella está sumiendo su rol de mamá como siempre lo ha hecho, con mucha hidalguía, así que te mando un beso, Dani. Te quiero mucho” y precisó que Aránguiz “dice que no estaba al tanto (del delito) y que se enteró a través de los medios de comunicación”.

