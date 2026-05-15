¿Baja inminente?: Destapan compleja dolencia física que amenaza a Fernando Zampedri en la UC

Si el cierre de mayo ya apuntaba a ser exigente para Universidad Católica, tanto por su regreso a la Liga de Primera como por la definición de su grupo en Copa Libertadores, el panorama se podría volver aún más complejo, y es que aseguran que Fernando Zampedri vendría arrastrando complejos problemas físicos desde hace ya largo tiempo.

Fue el periodista Bruno Sampieri quien, en Frecuencia Cruzada, alertó a los hinchas de la 'Franja' por la situación que atraviesa el capitán y goleador del equipo: "Desde marzo, Zampedri nuevamente aparece con el zapato cortado, algo que había tenido dos o tres años atrás. Esto es una exostosis de calcáneo".

Bajo la misma línea, el comunicador explicó que la lesión se estaría volviendo un verdadero calvario para el 'Toro' en lo que va de la campaña: "Básicamente, el talón tiene una protuberancia que, con el uso de los zapatos, genera roce y molestias a la hora de hacer actividad física. Es algo bien molesto".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Fernando Zampedri arrastraría dolores físicos desde hace tiempo.

"A Fernando Zampedri ya lo habían intervenido quirúrgicamente hace un par de años, pero es una lesión que tiene el riesgo de que reaparezca", profundiza en su reporte, para luego advertir que a principios de temporada no sufría de este problema: "Él en febrero no partió jugando con el zapato cortado y en marzo sí".

¿Cuánto tiempo podría ser baja Zampedri?

Finalmente, el periodista anticipó posibles soluciones y el tiempo que estas lo dejarían fuera de las canchas: "Entiendo que si no está rindiendo en su mejor versión, es porque esto le tiene que estar molestando. Esto solamente se recupera con descanso o intervención quirúrgica, que lo para dos o tres semanas".

Te puede interesar: Los tres clubes de la Premier League que se pelean a Darío Osorio: "Se han puesto en contacto"