"No sería renovado": Avisan que figura de Universidad de Chile tiene pie y medio fuera del club

Recién estamos llegando a la mitad de la temporada y en Universidad de Chile comienzan a tomar importantes decisiones de cara al próximo año, y es que tras no ser realmente considerado por el entrenador Fernando Gago desde su arribo al club, un jugador tendría pie y medio fuera del Centro Deportivo Azul.

Hablamos de Franco Calderón, uno de los patrones de la zaga del 'Romántico Viajero' durante la estancia de Gustavo Álvarez en el banco, pero su panorama cambió radicalmente con el cuerpo técnico liderado por 'Pintita', quien decidió que Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez sean su dupla de centrales titulares.

En dicho contexto, fue el medio partidario La Magia Azul el que dio luces sobre lo que ocurrirá con el 'Chaco', que finaliza su contrato con la institución en diciembre de este año: "El defensor argentino no sería renovado para la temporada 2027. La decisión comenzaría a tomar fuerza dentro de la mesa directiva".

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Franco Calderón no continuaría en Universidad de Chile.

Además, el citado portal explica que su partida va de la mano con las intenciones de la U en materia de refuerzos, donde un nuevo marcador central sería una de las prioridades: "Esta determinación respondería a una nueva política de club que busca refrescar la línea defensiva con perfiles distintos para los años venideros".

Los números de Franco Calderón esta temporada

En lo que va de la temporada 2026, Franco Calderón ha disputado un total de 13 encuentros con la camiseta de Universidad de Chile, no registra goles ni asistencias, y la mayor parte del tiempo ha estado sentado en el banco de suplentes, por lo que su partida apunta a ser beneficiosa para ambas partes.

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