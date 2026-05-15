"No sería renovado": Avisan que figura de Universidad de Chile tiene pie y medio fuera del club

Avisan que figura de la U tiene pie y medio fuera del club

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Deportes Limache responde al interés de Colo Colo en dos de sus figuras

¡Se enciende el mercado!: Deportes Limache responde al interés de Colo Colo en dos de sus figuras
Kast planea "ordenar" el sistema de Punta Peuco debido a que había "mezcla poblaciones penales"

Kast planea "ordenar" el sistema de Punta Peuco debido a que existe una "mezcla poblaciones penales" dentro del recinto
Destapan compleja dolencia física que amenaza a Fernando Zampedri en la UC

¿Baja inminente?: Destapan compleja dolencia física que amenaza a Fernando Zampedri en la UC
Los tres clubes de la Premier League que se pelean a Darío Osorio

Los tres clubes de la Premier League que se pelean a Darío Osorio: "Se han puesto en contacto"
"Yo no sé qué tan inocente se puede ser": Kaiser apuntó a quienes creyeron en expulsión de migrantes en el primer día de gobierno

"Yo no sé qué tan inocente se puede ser": Kaiser apuntó a quienes creyeron en expulsión de migrantes en el primer día de gobierno
Alcalde Desbordes arremete contra subsecretario de Justicia por dichos sobre Santiago 1: "Lo que hizo fue una pachotada"

Alcalde Desbordes arremete contra subsecretario de Justicia por dichos sobre Santiago 1: "Lo que hizo fue una pachotada"

¡UNO QUE SALE DEL HOSPITAL! Universidad de Chile recupera a uno de sus jugadores
Influencer mexicano sufrió robo en Valparaíso y lanzó emotivo mensaje al ladrón: “Te llevaste mi historia… Te lo suplico”

VIDEO | Influencer mexicano sufrió robo en Valparaíso y lanzó emotivo mensaje al ladrón: “Te llevaste mi historia… Te lo suplico”

¿LOS CONSEGUIRÁN? Colo Colo tiene en la mira a dos figuras de Deportes Limache

¡NO PUDO SEGUIR! Mala jornada para Tomás Barrios en Challenger 100 de Oeiras

Recién estamos llegando a la mitad de la temporada y en Universidad de Chile comienzan a tomar importantes decisiones de cara al próximo año, y es que tras no ser realmente considerado por el entrenador Fernando Gago desde su arribo al club, un jugador tendría pie y medio fuera del Centro Deportivo Azul.

Hablamos de Franco Calderón, uno de los patrones de la zaga del 'Romántico Viajero' durante la estancia de Gustavo Álvarez en el banco, pero su panorama cambió radicalmente con el cuerpo técnico liderado por 'Pintita', quien decidió que Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez sean su dupla de centrales titulares.

En dicho contexto, fue el medio partidario La Magia Azul el que dio luces sobre lo que ocurrirá con el 'Chaco', que finaliza su contrato con la institución en diciembre de este año: "El defensor argentino no sería renovado para la temporada 2027. La decisión comenzaría a tomar fuerza dentro de la mesa directiva".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Franco Calderón no continuaría en Universidad de Chile.

Además, el citado portal explica que su partida va de la mano con las intenciones de la U en materia de refuerzos, donde un nuevo marcador central sería una de las prioridades: "Esta determinación respondería a una nueva política de club que busca refrescar la línea defensiva con perfiles distintos para los años venideros".

Los números de Franco Calderón esta temporada

En lo que va de la temporada 2026, Franco Calderón ha disputado un total de 13 encuentros con la camiseta de Universidad de Chile, no registra goles ni asistencias, y la mayor parte del tiempo ha estado sentado en el banco de suplentes, por lo que su partida apunta a ser beneficiosa para ambas partes.

Te puede interesar: ¿Baja inminente?: Destapan compleja dolencia física que amenaza a Fernando Zampedri en la UC

NOTAS DESTACADAS

Deportes Limache responde al interés de Colo Colo en dos de sus figuras

¡Se enciende el mercado!: Deportes Limache responde al interés de Colo Colo en dos de sus figuras
Kast planea "ordenar" el sistema de Punta Peuco debido a que había "mezcla poblaciones penales"

Kast planea "ordenar" el sistema de Punta Peuco debido a que existe una "mezcla poblaciones penales" dentro del recinto
Destapan compleja dolencia física que amenaza a Fernando Zampedri en la UC

¿Baja inminente?: Destapan compleja dolencia física que amenaza a Fernando Zampedri en la UC
Los tres clubes de la Premier League que se pelean a Darío Osorio

Los tres clubes de la Premier League que se pelean a Darío Osorio: "Se han puesto en contacto"
"Yo no sé qué tan inocente se puede ser": Kaiser apuntó a quienes creyeron en expulsión de migrantes en el primer día de gobierno

"Yo no sé qué tan inocente se puede ser": Kaiser apuntó a quienes creyeron en expulsión de migrantes en el primer día de gobierno
Alcalde Desbordes arremete contra subsecretario de Justicia por dichos sobre Santiago 1: "Lo que hizo fue una pachotada"

Alcalde Desbordes arremete contra subsecretario de Justicia por dichos sobre Santiago 1: "Lo que hizo fue una pachotada"

¡UNO QUE SALE DEL HOSPITAL! Universidad de Chile recupera a uno de sus jugadores
Influencer mexicano sufrió robo en Valparaíso y lanzó emotivo mensaje al ladrón: “Te llevaste mi historia… Te lo suplico”

VIDEO | Influencer mexicano sufrió robo en Valparaíso y lanzó emotivo mensaje al ladrón: “Te llevaste mi historia… Te lo suplico”

¿LOS CONSEGUIRÁN? Colo Colo tiene en la mira a dos figuras de Deportes Limache

¡NO PUDO SEGUIR! Mala jornada para Tomás Barrios en Challenger 100 de Oeiras
Vladimir Putin entra al juego: Michelle Bachelet afina reunión clave en Rusia para llegar a la ONU

Vladimir Putin entra al juego: Michelle Bachelet afina reunión clave en Rusia para llegar a la ONU
Insólita reacción de Pablo Milad.

¿HAY ALGUIEN EN LA MIRA? Pablo Milad entrega fechas para el nuevo DT de La Roja
Alejandro Tabilo

¡SÓLIDO DEBUT! Alejandro Tabilo comienza muy bien en el Challenger 175 de Valencia
Víctimas fueron torturadas y descuartizadas: Dictan sentencias a banda tras brutales asesinatos que estremecieron a Pudahuel

Víctimas fueron torturadas y descuartizadas: Dictan sentencias a banda tras brutales asesinatos que estremecieron a Pudahuel
Anticipan venta inminente de una estrella de Universidad de Chile: "En junio hay..."

¿GOLPE AL MERCADO? Universidad de Chile tendría en la mira a un nuevo delantero
¿Militará en el PDG?: Usuarios reaccionan a reunión de Matías Toledo con Franco Parisi y alcalde sale a despejar dudas

¿Militará en el PDG?: Usuarios reaccionan a reunión de Matías Toledo con Franco Parisi y alcalde sale a despejar dudas
¿Nueva exigencia laboral? RN genera debate con drástica propuesta para acceder a empleos

¿Nueva exigencia laboral? RN genera debate con drástica propuesta para acceder a empleos
¡No dejó pasar la polémica! La ácida respuesta de Rafael Cavada a Kast que volvió a instalar dudas sobre su discurso de campaña

¡No dejó pasar la polémica! La ácida respuesta de Rafael Cavada a Kast que volvió a instalar dudas sobre su discurso de campaña
Macarena Ripamonti

VIDEO | "Horrible...": El duro descargo de Macarena Ripamonti tras reunión con presidente Kast
Juan Martín Lucero pide disculpas en la U tras polémico video filtrado

"Se me fue de las manos": Juan Martín Lucero pide disculpas en la U tras polémico video filtrado