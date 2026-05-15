Los tres clubes de la Premier League que se pelean a Darío Osorio: "Se han puesto en contacto"

Vaya momento el que está viviendo Darío Osorio en Europa, y es que luego de consagrarse como campeón de la Copa de Dinamarca junto al FC Midtjylland, trascendió que tres clubes de la prestigiosa Premier League pusieron en marcha las gestiones para hacerse con los servicios del atacante chileno.

Así es, luego de vencer al Copenhague en la gran final, el futuro del formado en las inferiores de Universidad de Chile vuelve a ser tema de conversación en el 'Viejo Continente', o más específicamente en Inglaterra, donde el periodista Ben Jacobs de GiveMeSport indicó el interés que genera el jugador de 22 años.

"Según ha podido saber GMS, Bournemouth, Crystal Palace y Everton se han puesto en contacto con el elenco danés y actualmente son los principales clubes ingleses a los que hay que seguir de cerca", explica el comunicador, por lo que el arribo de Osorio es una opción más que latente en este cierre de temporada.

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Además, aseguró que Osorio también estuvo en la órbita de dos grandes de dicha competencia: "Ya había sido observado por el Arsenal, pero aún no hay indicios de que el acuerdo haya avanzado. Liverpool también lo siguió de cerca cuando era adolescente, pero ahora no es uno de sus principales pretendientes".

¿Cuánto pide Midtjylland para vender a Osorio?

Por si fuera poco, Jacobs afirma que en Midtjylland están dispuestos a desprenderse de Darío Osorio, pero obviamente esperan hacer un gran negocio por una de sus estrellas: "No pondrá obstáculos, pero los pretendientes saben que se requerirán ofertas de más de 20 millones de euros para que el club danés autorice la venta".

Midtjylland winger Darío Osorio is on the radar of Everton, Bournemouth and Crystal Palace.



Midtjylland open to a sale. €20m+ price tag.🇨🇱https://t.co/zJxEuvVbt7 — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 14, 2026

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