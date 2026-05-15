Los tres clubes de la Premier League que se pelean a Darío Osorio: "Se han puesto en contacto"

Los tres clubes de la Premier League que se pelean a Darío Osorio

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Deportes Limache responde al interés de Colo Colo en dos de sus figuras

¡Se enciende el mercado!: Deportes Limache responde al interés de Colo Colo en dos de sus figuras
Avisan que figura de la U tiene pie y medio fuera del club

"No sería renovado": Avisan que figura de Universidad de Chile tiene pie y medio fuera del club
Kast planea "ordenar" el sistema de Punta Peuco debido a que había "mezcla poblaciones penales"

Kast planea "ordenar" el sistema de Punta Peuco debido a que existe una "mezcla poblaciones penales" dentro del recinto
Destapan compleja dolencia física que amenaza a Fernando Zampedri en la UC

¿Baja inminente?: Destapan compleja dolencia física que amenaza a Fernando Zampedri en la UC
"Yo no sé qué tan inocente se puede ser": Kaiser apuntó a quienes creyeron en expulsión de migrantes en el primer día de gobierno

"Yo no sé qué tan inocente se puede ser": Kaiser apuntó a quienes creyeron en expulsión de migrantes en el primer día de gobierno
Alcalde Desbordes arremete contra subsecretario de Justicia por dichos sobre Santiago 1: "Lo que hizo fue una pachotada"

Alcalde Desbordes arremete contra subsecretario de Justicia por dichos sobre Santiago 1: "Lo que hizo fue una pachotada"

¡UNO QUE SALE DEL HOSPITAL! Universidad de Chile recupera a uno de sus jugadores
Influencer mexicano sufrió robo en Valparaíso y lanzó emotivo mensaje al ladrón: “Te llevaste mi historia… Te lo suplico”

VIDEO | Influencer mexicano sufrió robo en Valparaíso y lanzó emotivo mensaje al ladrón: “Te llevaste mi historia… Te lo suplico”

¿LOS CONSEGUIRÁN? Colo Colo tiene en la mira a dos figuras de Deportes Limache

¡NO PUDO SEGUIR! Mala jornada para Tomás Barrios en Challenger 100 de Oeiras

Vaya momento el que está viviendo Darío Osorio en Europa, y es que luego de consagrarse como campeón de la Copa de Dinamarca junto al FC Midtjylland, trascendió que tres clubes de la prestigiosa Premier League pusieron en marcha las gestiones para hacerse con los servicios del atacante chileno.

Así es, luego de vencer al Copenhague en la gran final, el futuro del formado en las inferiores de Universidad de Chile vuelve a ser tema de conversación en el 'Viejo Continente', o más específicamente en Inglaterra, donde el periodista Ben Jacobs de GiveMeSport indicó el interés que genera el jugador de 22 años.

"Según ha podido saber GMS, Bournemouth, Crystal Palace y Everton se han puesto en contacto con el elenco danés y actualmente son los principales clubes ingleses a los que hay que seguir de cerca", explica el comunicador, por lo que el arribo de Osorio es una opción más que latente en este cierre de temporada.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Además, aseguró que Osorio también estuvo en la órbita de dos grandes de dicha competencia: "Ya había sido observado por el Arsenal, pero aún no hay indicios de que el acuerdo haya avanzado. Liverpool también lo siguió de cerca cuando era adolescente, pero ahora no es uno de sus principales pretendientes".

¿Cuánto pide Midtjylland para vender a Osorio?

Por si fuera poco, Jacobs afirma que en Midtjylland están dispuestos a desprenderse de Darío Osorio, pero obviamente esperan hacer un gran negocio por una de sus estrellas: "No pondrá obstáculos, pero los pretendientes saben que se requerirán ofertas de más de 20 millones de euros para que el club danés autorice la venta".

Te puede interesar: ¡UNO QUE SALE DEL HOSPITAL! Universidad de Chile recupera a uno de sus jugadores

NOTAS DESTACADAS

Deportes Limache responde al interés de Colo Colo en dos de sus figuras

¡Se enciende el mercado!: Deportes Limache responde al interés de Colo Colo en dos de sus figuras
Avisan que figura de la U tiene pie y medio fuera del club

"No sería renovado": Avisan que figura de Universidad de Chile tiene pie y medio fuera del club
Kast planea "ordenar" el sistema de Punta Peuco debido a que había "mezcla poblaciones penales"

Kast planea "ordenar" el sistema de Punta Peuco debido a que existe una "mezcla poblaciones penales" dentro del recinto
Destapan compleja dolencia física que amenaza a Fernando Zampedri en la UC

¿Baja inminente?: Destapan compleja dolencia física que amenaza a Fernando Zampedri en la UC
"Yo no sé qué tan inocente se puede ser": Kaiser apuntó a quienes creyeron en expulsión de migrantes en el primer día de gobierno

"Yo no sé qué tan inocente se puede ser": Kaiser apuntó a quienes creyeron en expulsión de migrantes en el primer día de gobierno
Alcalde Desbordes arremete contra subsecretario de Justicia por dichos sobre Santiago 1: "Lo que hizo fue una pachotada"

Alcalde Desbordes arremete contra subsecretario de Justicia por dichos sobre Santiago 1: "Lo que hizo fue una pachotada"

¡UNO QUE SALE DEL HOSPITAL! Universidad de Chile recupera a uno de sus jugadores
Influencer mexicano sufrió robo en Valparaíso y lanzó emotivo mensaje al ladrón: “Te llevaste mi historia… Te lo suplico”

VIDEO | Influencer mexicano sufrió robo en Valparaíso y lanzó emotivo mensaje al ladrón: “Te llevaste mi historia… Te lo suplico”

¿LOS CONSEGUIRÁN? Colo Colo tiene en la mira a dos figuras de Deportes Limache

¡NO PUDO SEGUIR! Mala jornada para Tomás Barrios en Challenger 100 de Oeiras
Vladimir Putin entra al juego: Michelle Bachelet afina reunión clave en Rusia para llegar a la ONU

Vladimir Putin entra al juego: Michelle Bachelet afina reunión clave en Rusia para llegar a la ONU
Insólita reacción de Pablo Milad.

¿HAY ALGUIEN EN LA MIRA? Pablo Milad entrega fechas para el nuevo DT de La Roja
Alejandro Tabilo

¡SÓLIDO DEBUT! Alejandro Tabilo comienza muy bien en el Challenger 175 de Valencia
Víctimas fueron torturadas y descuartizadas: Dictan sentencias a banda tras brutales asesinatos que estremecieron a Pudahuel

Víctimas fueron torturadas y descuartizadas: Dictan sentencias a banda tras brutales asesinatos que estremecieron a Pudahuel
Anticipan venta inminente de una estrella de Universidad de Chile: "En junio hay..."

¿GOLPE AL MERCADO? Universidad de Chile tendría en la mira a un nuevo delantero
¿Militará en el PDG?: Usuarios reaccionan a reunión de Matías Toledo con Franco Parisi y alcalde sale a despejar dudas

¿Militará en el PDG?: Usuarios reaccionan a reunión de Matías Toledo con Franco Parisi y alcalde sale a despejar dudas
¿Nueva exigencia laboral? RN genera debate con drástica propuesta para acceder a empleos

¿Nueva exigencia laboral? RN genera debate con drástica propuesta para acceder a empleos
¡No dejó pasar la polémica! La ácida respuesta de Rafael Cavada a Kast que volvió a instalar dudas sobre su discurso de campaña

¡No dejó pasar la polémica! La ácida respuesta de Rafael Cavada a Kast que volvió a instalar dudas sobre su discurso de campaña
Macarena Ripamonti

VIDEO | "Horrible...": El duro descargo de Macarena Ripamonti tras reunión con presidente Kast
Juan Martín Lucero pide disculpas en la U tras polémico video filtrado

"Se me fue de las manos": Juan Martín Lucero pide disculpas en la U tras polémico video filtrado