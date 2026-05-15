Kast planea "ordenar" el sistema de Punta Peuco debido a que existe una "mezcla poblaciones penales" dentro del recinto

Kast planea "ordenar" el sistema de Punta Peuco debido a que había "mezcla poblaciones penales"

Por: Belén Zuniga

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En una reciente actividad titulada "Presidente Presente" el mandatario, José Antonio Kast, afirmó que su gobierno ordenará el sistema penitenciario chileno. Bajo ese contexto, el jefe de estado aseguró que podría revertir el trabajo que realizó, Gabriel Boric, al penal Punta Peuco debido a que hay una, "mezcla de poblaciones penales".

Desde la Región de Atacama, el mandatario arremetió en contra la decisión del gobierno anterior de convertir el recinto penitenciario en una cárcel común que pueda recibir a condenados de otros delitos y deje de ser exclusiva para exagentes de la dictadura. "En cuanto a las personas que cumplen condena por acusaciones y condenas por derechos humanos, nosotros estamos, de nuevo, ordenando todo", comentó

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"Había un consenso de que habían recintos penales solo para personas que hayan sido miembros de las fuerzas armadas o de las policías". Según el presidente, José Antonio Kast, "el gobierno anterior eso tampoco lo respetó y empezó a mezclar poblaciones penales o personas condenadas. Estamos ordenándolo, porque no corresponde", agregó.

Exministro de Justicia arremete contra Kast por Punta Peuco

En esa línea, el presidente Kast aseguró que durante su campaña presidencial en 2025, no prometió indultar a violadores de derechos humanos. "Nosotros, al menos en campaña, no hicimos una promesa absoluta de que se iban a indultar a todas las personas y en eso soy muy transparente, tengo la conciencia tranquila", aseveró.

No obstante, el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, comentó a través de su cuenta de X que, "una de las condiciones de una democracia constitucional es que no existan personas o grupos privilegiados. Por lo mismo, no corresponde ni es razonable que los peores criminales de la historia de Chile, aquellos que están condenados por delitos contra la humanidad, tengan una cárcel especial".

"Tanto el Presidente Piñera cuando cerró el penal Cordillera (2013), como el Presidente Boric cuando transformó el ex penal Punta Peuco en un recinto común (2025), actuaron honrando la igualdad ante la ley, el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. Es inaceptable que nuestro país retroceda y vuelva a consagrar privilegios para los criminales violadores de los derechos humanos", cerró

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