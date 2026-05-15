¡Se enciende el mercado!: Deportes Limache responde al interés de Colo Colo en dos de sus figuras

Deportes Limache responde al interés de Colo Colo en dos de sus figuras

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Avisan que figura de la U tiene pie y medio fuera del club

"No sería renovado": Avisan que figura de Universidad de Chile tiene pie y medio fuera del club
Kast planea "ordenar" el sistema de Punta Peuco debido a que había "mezcla poblaciones penales"

Kast planea "ordenar" el sistema de Punta Peuco debido a que existe una "mezcla poblaciones penales" dentro del recinto
Destapan compleja dolencia física que amenaza a Fernando Zampedri en la UC

¿Baja inminente?: Destapan compleja dolencia física que amenaza a Fernando Zampedri en la UC
Los tres clubes de la Premier League que se pelean a Darío Osorio

Los tres clubes de la Premier League que se pelean a Darío Osorio: "Se han puesto en contacto"
"Yo no sé qué tan inocente se puede ser": Kaiser apuntó a quienes creyeron en expulsión de migrantes en el primer día de gobierno

"Yo no sé qué tan inocente se puede ser": Kaiser apuntó a quienes creyeron en expulsión de migrantes en el primer día de gobierno
Alcalde Desbordes arremete contra subsecretario de Justicia por dichos sobre Santiago 1: "Lo que hizo fue una pachotada"

Alcalde Desbordes arremete contra subsecretario de Justicia por dichos sobre Santiago 1: "Lo que hizo fue una pachotada"

¡UNO QUE SALE DEL HOSPITAL! Universidad de Chile recupera a uno de sus jugadores
Influencer mexicano sufrió robo en Valparaíso y lanzó emotivo mensaje al ladrón: “Te llevaste mi historia… Te lo suplico”

VIDEO | Influencer mexicano sufrió robo en Valparaíso y lanzó emotivo mensaje al ladrón: “Te llevaste mi historia… Te lo suplico”

¿LOS CONSEGUIRÁN? Colo Colo tiene en la mira a dos figuras de Deportes Limache

¡NO PUDO SEGUIR! Mala jornada para Tomás Barrios en Challenger 100 de Oeiras

En las últimas horas trascendió que Colo Colo estaría muy interesado en arrebatarle dos figuras a Deportes Limache en el mercado de fichajes para el segundo semestre, y ahora fue el mandamás del 'Tomate Mecánico' quien le dejó una tajante respuesta a las intenciones de Aníbal Mosa y Blanco y Negro.

En conversación con ADN Deportes, César Villegas expuso que si bien Jean Meneses y Joaquín Montecinos gustarían al Cacique, de momento no han habido acercamientos formales: "Por lo menos a mí, como presidente del club, no me ha llegado ninguna oferta y no han preguntado por ninguno de los dos jugadores".

Además, los limachinos ni siquiera se plantean la salida de dichos atacantes: "Al menos Jean Meneses, tiene una cláusula de salida, pero que siempre y cuando sea para el extranjero. Para el mercado nacional es imposible". "Él está cómodo, es un referente de nuestra campaña y está muy contento acá en el club. Así que estamos tranquilos", lanzó tajante.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Jean Meneses y Joaquín Montecinos no se moverían de Deportes Limache.

Bajo la misma línea, fue enfático en que un traspaso de Montecinos tampoco sería viable: "También tiene contrato vigente". "Son especulaciones que se empiezan a basar en estas últimas cuatro o cinco fechas", profundizó el mandamás de Deportes Limache, que de paso dejó claro que su foco solo está en la Liga de Primera.

Las aspiraciones de Deportes Limache en este 2026

"No estamos preocupados de eso, estamos preocupados de las cuatro finales que nos quedan para terminar la primera parte y después ver de qué forma nos vamos a potenciar para seguir peleando el campeonato y cumplir con el objetivo que tenemos, que es llevar a Limache a una competencia internacional", remató Villegas.

Te puede interesar: "No sería renovado": Avisan que figura de Universidad de Chile tiene pie y medio fuera del club

NOTAS DESTACADAS

Avisan que figura de la U tiene pie y medio fuera del club

"No sería renovado": Avisan que figura de Universidad de Chile tiene pie y medio fuera del club
Kast planea "ordenar" el sistema de Punta Peuco debido a que había "mezcla poblaciones penales"

Kast planea "ordenar" el sistema de Punta Peuco debido a que existe una "mezcla poblaciones penales" dentro del recinto
Destapan compleja dolencia física que amenaza a Fernando Zampedri en la UC

¿Baja inminente?: Destapan compleja dolencia física que amenaza a Fernando Zampedri en la UC
Los tres clubes de la Premier League que se pelean a Darío Osorio

Los tres clubes de la Premier League que se pelean a Darío Osorio: "Se han puesto en contacto"
"Yo no sé qué tan inocente se puede ser": Kaiser apuntó a quienes creyeron en expulsión de migrantes en el primer día de gobierno

"Yo no sé qué tan inocente se puede ser": Kaiser apuntó a quienes creyeron en expulsión de migrantes en el primer día de gobierno
Alcalde Desbordes arremete contra subsecretario de Justicia por dichos sobre Santiago 1: "Lo que hizo fue una pachotada"

Alcalde Desbordes arremete contra subsecretario de Justicia por dichos sobre Santiago 1: "Lo que hizo fue una pachotada"

¡UNO QUE SALE DEL HOSPITAL! Universidad de Chile recupera a uno de sus jugadores
Influencer mexicano sufrió robo en Valparaíso y lanzó emotivo mensaje al ladrón: “Te llevaste mi historia… Te lo suplico”

VIDEO | Influencer mexicano sufrió robo en Valparaíso y lanzó emotivo mensaje al ladrón: “Te llevaste mi historia… Te lo suplico”

¿LOS CONSEGUIRÁN? Colo Colo tiene en la mira a dos figuras de Deportes Limache

¡NO PUDO SEGUIR! Mala jornada para Tomás Barrios en Challenger 100 de Oeiras
Vladimir Putin entra al juego: Michelle Bachelet afina reunión clave en Rusia para llegar a la ONU

Vladimir Putin entra al juego: Michelle Bachelet afina reunión clave en Rusia para llegar a la ONU
Insólita reacción de Pablo Milad.

¿HAY ALGUIEN EN LA MIRA? Pablo Milad entrega fechas para el nuevo DT de La Roja
Alejandro Tabilo

¡SÓLIDO DEBUT! Alejandro Tabilo comienza muy bien en el Challenger 175 de Valencia
Víctimas fueron torturadas y descuartizadas: Dictan sentencias a banda tras brutales asesinatos que estremecieron a Pudahuel

Víctimas fueron torturadas y descuartizadas: Dictan sentencias a banda tras brutales asesinatos que estremecieron a Pudahuel
Anticipan venta inminente de una estrella de Universidad de Chile: "En junio hay..."

¿GOLPE AL MERCADO? Universidad de Chile tendría en la mira a un nuevo delantero
¿Militará en el PDG?: Usuarios reaccionan a reunión de Matías Toledo con Franco Parisi y alcalde sale a despejar dudas

¿Militará en el PDG?: Usuarios reaccionan a reunión de Matías Toledo con Franco Parisi y alcalde sale a despejar dudas
¿Nueva exigencia laboral? RN genera debate con drástica propuesta para acceder a empleos

¿Nueva exigencia laboral? RN genera debate con drástica propuesta para acceder a empleos
¡No dejó pasar la polémica! La ácida respuesta de Rafael Cavada a Kast que volvió a instalar dudas sobre su discurso de campaña

¡No dejó pasar la polémica! La ácida respuesta de Rafael Cavada a Kast que volvió a instalar dudas sobre su discurso de campaña
Macarena Ripamonti

VIDEO | "Horrible...": El duro descargo de Macarena Ripamonti tras reunión con presidente Kast
Juan Martín Lucero pide disculpas en la U tras polémico video filtrado

"Se me fue de las manos": Juan Martín Lucero pide disculpas en la U tras polémico video filtrado