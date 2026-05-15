¡Se enciende el mercado!: Deportes Limache responde al interés de Colo Colo en dos de sus figuras

En las últimas horas trascendió que Colo Colo estaría muy interesado en arrebatarle dos figuras a Deportes Limache en el mercado de fichajes para el segundo semestre, y ahora fue el mandamás del 'Tomate Mecánico' quien le dejó una tajante respuesta a las intenciones de Aníbal Mosa y Blanco y Negro.

En conversación con ADN Deportes, César Villegas expuso que si bien Jean Meneses y Joaquín Montecinos gustarían al Cacique, de momento no han habido acercamientos formales: "Por lo menos a mí, como presidente del club, no me ha llegado ninguna oferta y no han preguntado por ninguno de los dos jugadores".

Además, los limachinos ni siquiera se plantean la salida de dichos atacantes: "Al menos Jean Meneses, tiene una cláusula de salida, pero que siempre y cuando sea para el extranjero. Para el mercado nacional es imposible". "Él está cómodo, es un referente de nuestra campaña y está muy contento acá en el club. Así que estamos tranquilos", lanzó tajante.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Jean Meneses y Joaquín Montecinos no se moverían de Deportes Limache.

Bajo la misma línea, fue enfático en que un traspaso de Montecinos tampoco sería viable: "También tiene contrato vigente". "Son especulaciones que se empiezan a basar en estas últimas cuatro o cinco fechas", profundizó el mandamás de Deportes Limache, que de paso dejó claro que su foco solo está en la Liga de Primera.

Las aspiraciones de Deportes Limache en este 2026

"No estamos preocupados de eso, estamos preocupados de las cuatro finales que nos quedan para terminar la primera parte y después ver de qué forma nos vamos a potenciar para seguir peleando el campeonato y cumplir con el objetivo que tenemos, que es llevar a Limache a una competencia internacional", remató Villegas.

Te puede interesar: "No sería renovado": Avisan que figura de Universidad de Chile tiene pie y medio fuera del club