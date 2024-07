Mamá de Tomás Bravo se lanza con todo en contra de quienes "dañaron" a su pequeño hijo: "Voy a ir por ustedes"

A través de Facebook la mamá del pequeño Tomás Bravo lanzó una dura advertencia en contra de quienes sean responsables de la muerte del niño de 3 años, quien desapreció misteriosamente en la localidad de Caripilún y fue encontrado muerto el 26 de febrero del 2021. Recordemos que, su madre, Estefanía Gutiérrez ha denunciado en reiteradas ocaciones irregularidades en el caso.

Sobre esto, en su nuevo mensaje en redes sociales apuntó en contra de los exfiscales en la investigación, José Ortiz y Marcela Cartagena, quienes consideró que no estuvieron a la altura de la investigación y que incluso habrían pruebas que no consideraron. Recordemos que hace algunos días la joven publicó en Instagram fotos del menor, que habría cumplido 7 años este mes.

¿Qué advertencia lanzó la mamá de Tomás Bravo?

"Siempre me pregunto, ¿qué pasaría si se encontrara la verdad, a los culpables que mataron a mi hijo? ¿Qué cara pondrían todos los testigos y cómplices del señor Ortiz y Cartagena?" partió diciendo Gutiérrez quien luego añadió que "leyendo las declaraciones y viendo tantas contradicciones, supuestos y mentiras, me doy cuenta de que a muchos no les conviene que se sepa la verdad".

"Les juro que cada palabra que escribo no es con mala intención, sino con una desilusión tremenda y un dolor enorme. A veces las personas que más creemos intachables son las peores. Claro, nos vieron débiles, el morbo fue más fuerte, pensaron que habría otro desenlace y se aprovecharon" lanzó.

"Las ganas de llamar la atención y besarle los pies al chanta de Ortiz fue más fuerte. Entre ellos y una familia humilde, ¿ellos donde podrían ganar más? Y eso que ellos son igual que nosotros. Que no se olviden de donde vienen" cerró.

