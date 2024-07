¡Empezaron a discutir! María Luisa Godoy frena en seco a expertos en pleno matinal por caso de María Elcira

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto, María Luisa Godoy debió frenar en seco a dos expertos que se pusieron a discutir en pleno programa sobre el caso de María Elcira Contreras, la adulta mayor de 85 años que desapreció mientras celebraba el Día de la Madre en el Fundo Las Tórtolas de Limache. En concreto el momento fue entre el exgeneral (r) de Carabineros, Daniel Tapia y la perfiladora criminal, Marcela del Sol-Hallet.

En el estudio, el programa puso una inédita grabación en donde una testigo señaló ver un auto que “bajó rápido” por el sector de los estacionamientos. Sobre esto, el exgeneral mencionó que se debía analizar si el vehículo tenía alguna relación con el caso y si la dirección en la que se dirigió era importante; sin embargo la perfiladora difirió de lo ocurrido.

¿Por qué se produjo el tenso momento por el caso de María Elcira?

“La última imagen que tenemos de ella es cuando va caminando hacia esa subida. Entonces, yo me pregunto, si colocamos todos los elementos de juicio en la escena: ¿Ese vehículo está en esa dirección? ¿Coincide? Porque si va por la parte posterior del restaurante, no tiene ninguna lógica. Acá hay que hacer un levantamiento secuencial de cada una de las acciones (de manera cronológica). Yo me imagino que los equipos de investigación lo hicieron”, apuntó en primer lugar el experto.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Por otro lado, la perfiladora criminal mencionó que “yo difiero desde algo; nada puede ser descartado hasta que un caso se cierre. Es bastante ingenuo decir que las policías ya han descartado cosas, porque no tenemos el destino conocido de la señora, no sabemos dónde está. Y obviamente hay que hacer estudios planimétricos como tú dices. Entonces, tampoco podemos descartar que, porque el vehículo vaya en otra dirección, no esté involucrado en esta planificación criminal” lanzó.

A esto Tapia respondió. "Es que las investigaciones son lógicas. Si tú estás en un determinado lugar y la escena se está dando en otro lado, tú no la puedas vincular. Pero yo sigo insistiendo en una teoría. Yo creo que deberíamos concentrarnos en el canal (de regadío). Yo pienso que, lo más lógico, es que no se hizo una revisión minuciosa" expresó. "No estoy de acuerdo en absoluto, porque soy estudiosa del crimen" interrumpió la mujer.

"No, yo hablo de la práctica, porque yo trabajé en investigaciones" expresó Tapia. "Ya, no vamos a desperdiciar tiempo al aire, porque hay que educarnos... creo que la estática presentada por ti, que tiene que ser desde la lógica, nos habla de sistemas obsoletos en el tratamiento del crimen. La tipología criminal está en movimiento todo el tiempo. Si el crimen está evolucionando de esa manera, no podemos continuar con esta estructura estática de investigación" cerró Sol-Hallet.

Te puede interesar: Nieta de María Elcira expone a nuevos sospechosos en el caso: estaban en el restaurante y aparecen en una foto