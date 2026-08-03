¡LO QUIEREN EN EUROPA! Histórico club español inició conversaciones con Universidad de Chile por un defensa

Universidad de Chile Europa club español Tamayo

Por: Hardy Saldivia

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Universidad de Chile podría sufrir una nueva baja en este mercado de fichajes, debido a que desde Europa surgió el interés de un histórico club español que busca reforzar una posición específica de cara al inicio de su campeonato.

El elenco necesita sumar un lateral izquierdo antes del cierre del mercado y ya habría dado los primeros pasos para concretar la operación.

De acuerdo con la información publicada por Diario de Almería, las conversaciones ya comenzaron y el objetivo sería conseguir al futbolista mediante un préstamo.

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UN DEFENSA EN LA MIRA

El jugador apuntado es el venezolano Bianneider Tamayo, de 21 años. Según consignó el citado medio español, Almería ya inició contactos con Universidad de Chile para intentar quedarse con el defensor de cara a la próxima temporada.

Tamayo llegó a la U como defensa central tras destacar con Caracas FC, donde disputó 23 partidos oficiales entre la Liga FUTVE, Copa Venezuela y Copa Libertadores. Además, fue bicampeón nacional Sub 20 con el conjunto venezolano y participó en dos ediciones de la Copa Libertadores de esa categoría, destacó Diario de Almería.

Ahora, su futuro podría dar un nuevo giro con la posibilidad de emigrar al fútbol español luego de tener una buena temporada con los azules. Recordemos que el equipo dirigido por Fernando Gago terminó siendo el equipo que menos goles recibió en la primera rueda del campeonato.

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