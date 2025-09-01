¿La tienes que renovar? Licencia de conducir digital quedó tapada en críticas en redes sociales

llueven las críticas por nueva licencia de conducir digital

Por: Catalina Martínez

Este lunes se concretó la incorporación de la licencia de conducir digital en la Región Metropolitana, con lo que se cerró el proceso de implementación iniciado a comienzos de año de forma progresiva.

Según se informó en los canales oficiales del Gobierno, la licencia digital —accesible a través de la aplicación “Licencia Digital”— no sustituye al documento físico. Ambos tienen plena validez legal y deben presentarse en controles, ya que permiten verificar si la licencia en papel está alterada o corresponde a un ejemplar falsificado.

Por otro lado, desde las páginas gubernamentales se indica que las personas que obtendrán la licencia digital serán quienes renueven este documento o lo obtengan por primera vez.

Se subrayó además que quienes ya poseen una licencia vigente no necesitan acudir a la Dirección de Tránsito de su municipio para realizar trámites de actualización. También se precisó que la descarga de la aplicación no basta para obtener el documento digital, pues este solo se habilita una vez que la Dirección de Tránsito aprueba la renovación de la licencia.

Se llenó de críticas 

Tras el anuncio realizado esta mañana, no tardaron en surgir cuestionamientos hacia la nueva licencia de conducir digital. Entre las principales críticas, algunos usuarios lo calificaron de “inútil”, argumentando que no resuelve las extensas filas en las municipalidades para renovar la licencia física. 

Otros señalaron que la medida “no tiene sentido”, ya que de todos modos se debe completar el trámite presencial y obtener primero el documento en papel para recién acceder a la versión digital, lo que, a su juicio, no representa ningún cambio real en la situación actual.

