“Como acto de buena voluntad”: Gobierno anunció reinstalación de placa conmemorativa de Piñera en Hospital de Alto Hospicio

Sebastián Piñera

Por: Catalina Martínez

La Seremi de Obras Públicas en Tarapacá informó que volverá a colocar la placa conmemorativa del exmandatario Sebastián Piñera (RN) en el Hospital de Alto Hospicio, la misma que había sido instalada en marzo de 2022 cuando se inició la construcción del recinto de salud.

La controversia se generó después de que la senadora Luz Ebensperger (UDI) acusara que la placa había sido retirada y sustituida por otra que solo consignaba la inauguración de la obra en julio pasado a cargo del presidente Gabriel Boric (FA).

¿Qué dijeron desde el Gobierno? 

La repartición pública, a través de un comunicado, recordó que "las obras públicas son obras del Estado, y cada gobierno aporta lo que le corresponde según la etapa de desarrollo de los proyectos". En ese sentido, añadieron que "muchos proyectos traspasan la duración de los gobiernos, especialmente en obras complejas, como la construcción de un hospital de esta magnitud".

"En el Hospital de Alto Hospicio trabajaron tres gobiernos para su habilitación: el convenio de mandato y licitación, durante el gobierno de la presidenta Bachelet; la construcción, en el gobierno del presidente Piñera; la recepción de obras, inicio de operación e inauguración, durante el gobierno del presidente Boric", detallaron.

"Respecto a la placa en cuestión, ella fue instalada en marzo de 2022 y, posteriormente, autoridades regionales instruyeron su retiro en razón de que la construcción no estaba aún terminada y considerando que lo usual es que estos rótulos conmemorativos se instalan cuando la obra está finalizada", sostuvieron en el escrito. 

Por último, sobre la placa de Piñera, la Seremi declaró que "como acto de buena voluntad y buscando remarcar que acá se trata de obras de Estado, se procederá a la reinstalación de la placa mencionada".

