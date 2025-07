No es Pavez: La única gran duda de Jorge Almirón en Colo Colo para el Superclásico con la U

Colo Colo se prepara para un nuevo Superclásico contra la U en un panorama de mucha tensión, pues el mal rendimiento del equipo ha coincidido con pésimas relaciones internas. En todo ese contexto, Jorge Almirón mantiene solo una duda para plantear la formación titular.

Según informó Christopher Brandt en ESPN, "la gran incógnita de aquí al día sábado va a ser quién va a ser el extremo derecho; si es que mantiene a Marcos Bolados, si es que opta por Alexander Oroz o también por Francisco Marchant".

Tras esto, el periodista confirmó que el resto del equipo será exactamente el mismo que no logró patear al arco contra la UC. "Me parece que el resto del equipo no se va a mover porque además en la mitad de la cancha tampoco tiene tantas alternativas", dijo Brandt.

Almirón repetirá prácticamente el mismo equipo contra la U.

Todo esto no tiene para nada contento a los hinchas del Cacique, ya que no quedaron nada satisfechos con el rendimiento del equipo ante la Universidad Católica. Ahora tendrán opción de reivindicarse, pero la misión está compleja por el buen juego que está mostrando la U.

Es así como en el Estadio Monumental están trabajando para alinear la formación contra los azules, aunque Jorge Almirón no tiene grandes dudas salvo el extremo derecho, donde Marcos Bolados no levanta cabeza.

