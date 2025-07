¡Sin rodeos!: La cruda advertencia de Colo Colo a Brayan Cortés tras oferta de Peñarol

En medio de una tormentosa temporada, todo parece indicar que Brayan Cortés dejaría Colo Colo en el presente mercado de pases, pero tras confirmarse la oferta desde Peñarol por los servicios del guardameta, desde Blanco y Negro rompieron el silencio y le dejaron una tajante advertencia que compromete su futuro.

Efectivamente, el ex Deportes Iquique no está para nada contento con su momento en el Estadio Monumental, y es que si su relación con los fanáticos ya se había quebrado por completo tras su controversial renovación, los resultados del equipo y su rendimiento no le permitieron revertir la situación.

Ante ello, la posibilidad de partir al fútbol uruguayo parece ser un verdadero salvavidas para el golero, y es que fue el propio presidente del conjunto 'manya', Ignacio Ruglio, quien anunció que ya enviaron los papeles correspondientes para efectuar el traspaso, por lo que todo está en manos de la dirigencia colocolina.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Sin embargo, parece ser que en Macul no dejarán partir tan fácilmente al seleccionado nacional chileno, pues, en diálogo con El Mercurio, una voz desde el directorio de Blanco y Negro le dejó un contundente aviso a los charrúas y al propio arquero: "Si la propuesta es un préstamo, no se aceptará, no creo que nos interese".

Cabe mencionar que hace ya varios partidos, Brayan Cortés dejó de ser la primera opción del técnico Jorge Almirón, quien le dio la titularidad a Fernando De Paul, por lo que lo más probable es que Colo Colo termine optando por desprenderse del guardameta y le deje partir a Peñarol, lo que se resolverá la próxima semana.

Te puede interesar: ¿Una nueva baja? Advierten que desde Argentina vienen por otra figura de Colo Colo