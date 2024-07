Johnny Herrera recuerda una parada de carros de Arturo Vidal: "dile a ese que deje de sapear"

Johnny Herrera ha revelado muchos momentos que pasó durante las etapas en las que defendió a La Roja y al parecer aún le quedan varios más. Ahora, el exarquero sacó a la luz un tenso momento que vivió con Arturo Vidal, cuando este último lo mandara a callar a un "sapo" que había en aquel entonces.

"Hay una anécdota muy buena que es con Vidal, que ahora nos hemos agarrado un poco, fue en la Selección. Había problema con un compañero de la U de esa época y me dice ‘oye Johnny, vo’ que eres derecho y dices las hue.. como son, por qué no le dices a ese hue.. que deje de sapear'", comenzó recordando el ídolo azul en conversación con el programa de "Rambo" Ramírez.

Pero todo no quedó ahí, porque agregó que "lo quedo mirando y le digo que a mí no me consta que yo lo viera haciendo algo malo, entonces no puedo llegar y decirle por algo que no había visto, tengo que tener certeza", detalló. Ahí el "King" subió el tono: "me dice ‘no poh, si tú sabes’", remató Herrera, aunque el momento no pasó a mayores.

Herrera saca a la luz un tenso momento con Arturo Vidal

De todas formas, Johnny Herrera se siente orgulloso de haber vivido el momento. "Igual que Arturo Vidal me reconozca cómo he sido en la vida, que nos agarramos siempre, es que hice las cosas bien. Si me dijo como ‘vo que erí cara de raja y dices las hue.. como son...", concluyó el exarquero de la U y la Selección.

Fue así como Herrera recordó un momento en el que Vidal lo mandó a callar a un "sapo" que había en Universidad de Chile. De todas formas todo quedó como una anécdota y no pasó a mayores, pero tal vez fue la antesala de la polémica que protagonizó el propio "King" años más tarde en contra de Marcelo Díaz.

