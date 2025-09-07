Encuesta Criteria: Jara y Kast se pelean la preferencia presidencial mientras Matthei sorprende

Jeannette Jara y José Antonio Kast por la presidencia

Por: Redacción El Periscopio

El escenario electoral en Chile vuelve a sorprender con los resultados de la encuesta Criteria de septiembre 2025. Por primera vez, Jeannette Jara (Partido Comunista) se instala en el primer lugar de las preferencias presidenciales, relegando a José Antonio Kast al segundo puesto. La otra gran sorpresa fue el repunte de Evelyn Matthei, quien protagoniza el mayor crecimiento de la medición.

De acuerdo con el sondeo publicado, Jara alcanza un 29% de respaldo ciudadano, lo que le permite encabezar la contienda con mejores opciones. En contraste, el abanderado republicano baja a un 27%, cediendo terreno respecto a la semana pasada.

La alcaldesa de Providencia, en tanto, marca su mejor registro hasta la fecha: Matthei escala tres puntos y se ubica en el 17%, consolidándose como una de las candidatas con más opciones de llegar al balotaje.

Más atrás aparece Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), quien sube al 9% y recupera terreno frente a Franco Parisi (PDG), que desciende al 7%. Entre los postulantes independientes, Harold Mayne-Nicholls figura con un 2%, seguido por Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés que queda sin apoyo estadístico. Además, un sector importante del electorado —equivalente al 8%— declaró que no respaldaría a ningún candidato.

¿Qué pasa en la segunda vuelta?

Aunque Jara se impone en primera vuelta, los números no la favorecen en un eventual balotaje. Frente a José Antonio Kast, la ministra del Trabajo quedaría en desventaja: el republicano obtendría el 45% frente al 36% de la oficialista, mientras que un 19% no marcaría ninguna preferencia válida.

Si el enfrentamiento fuese contra Evelyn Matthei, la representante de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas lograría un 42% de apoyo, superando con holgura el 33% de Jara. En este caso, un 25% de los votantes optaría por anular o dejar su papeleta en blanco.

La encuesta Criteria de septiembre confirma así un panorama electoral abierto y en constante movimiento, donde la izquierda celebra el ascenso de Jara en primera vuelta, pero la derecha mantiene la ventaja en un eventual balotaje rumbo a las elecciones presidenciales 2025 en Chile.

