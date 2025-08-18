¡Por diferencias con la DC! La importante lucha que será descartada del programa de Jeannette Jara

Este lunes, la abanderada presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, confirmó que la propuesta de aborto libre no será incorporada en su programa de gobierno, argumentando discrepancias con la Democracia Cristiana (DC).

Al ser consultada por las declaraciones de Francisco Huenchumilla, Jara ratificó que el aborto libre no formará parte de sus ejes programáticos. “Como he señalado, nosotros somos una amplia alianza de centroizquierda en Chile”, partió diciendo.

Yo creo que es muy fácil cuando se trata a veces de un candidato único con un partido único que lleva 12 años siendo candidato, como Kast”, agregó. “En mi caso, con un mes y medio de candidata, y con 9 partidos que me apoyan, es evidente que nos vamos a concentrar en lo que nos une”, puntualizó Jara.

Diferencias con la DC

Unos días antes, el timonel de la DC, Francisco Huenchumilla, había advertido su preocupación frente a la falta de consensos en asuntos que para su colectividad resultan fundamentales. “No hay nada respecto de principios y de valores, que era un tema que para nosotros era muy importante. No hay nada en esta puntualización”, destacó en conversación con CNN.

Asimismo, el parlamentario señaló que, al existir posturas diversas entre los partidos de la coalición de Jara en torno a temas sensibles, la DC resolvió excluir el aborto libre de las propuestas compartidas.

“No está eso (el aborto libre), porque eso es una cosa en que nosotros como DC tenemos distintas visiones al interior del partido. Por ejemplo, yo tengo una visión mucho más liberal de las cosas y hay otros camaradas que tienen una visión distinta y eso se respeta”, cerró el senador.