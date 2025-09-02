¡Hasta Jara se pronunció! Carolina Tohá tomó por sorpresa a la bancada oficialista al reaparecer en encuentro del PL

Carolina Tohá

Por: Catalina Martínez

A meses de su derrota en las primarias frente a Jeannette Jara, la excandidata presidencial, Carolina Tohá, hizo un regreso triunfal en el escenario político, tomando por sorpresa a la bancada oficialista y, en particular, al comando de la abanderada de izquierda. 

Durante el fin de semana, la exministra del Interior asistió a una actividad centrada en los retos de la participación de las mujeres en la política, donde además se reunió con candidatas al Congreso.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, Tohá relató a las participantes cómo ha sido su trayectoria como mujer en la política. En ese sentido, dio recomendaciones a partir de los distintos cargos que ha ejercido, entre ellos el de alcaldesa, ministra y aspirante a la presidencia.

Sumado a eso, la exministra advirtió sobre el avance de la derecha y llamó a resguardar los logros alcanzados en los últimos años. Subrayó también la importancia de respaldar a Jara, destacando su papel como referente femenina en una etapa decisiva.

“Este encuentro con Carolina Tohá fue muy significativo para las mujeres liberales. Poder escuchar de su experiencia y trayectoria nos inspira a seguir trabajando y abrir camino a más mujeres en espacios de decisión”, expresó al citado medio Nicole Troncoso, dirigente del Partido Liberal, tras el encuentro.

Jara y su comando pidieron respaldo de Tohá en la campaña

Cabe recordar, que la llegada de Tohá causó impacto dentro del oficialismo y sobre todo en el equipo de campaña de Jeannette Jara. Y es que, desde dicho sector, han reiterado que la exalcaldesa de Santiago debería involucrarse de manera más directa en la contienda presidencial.

Es más, la propia Jara dio el paso de acercarse a su excompañera de gabinete y del comité político, con la intención de que Tohá actúe como un nexo clave en su candidatura. La idea es que contribuya a estrechar lazos con el sector de centroizquierda moderado y ayude a fortalecer una coalición más amplia.

