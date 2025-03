Guarello le da en el piso a Javier Correa por la derrota de Colo Colo ante Huachipato: "Te pasa la cuenta"

Luego de la agónica derrota por 2-1 de Colo Colo en su visita a Huachipato, Javier Correa ha sido uno de los nombres más criticados en el Cacique, de hecho, Juan Cristóbal Guarello no tuvo piedad con el atacante y derechamente lo culpabilizó por la segunda caída al hilo del 'popular' en la Liga de Primera 2025.

Fue durante la transmisión de Deportes Agricultura que, una vez concluido el encuentro en el estadio CAP de Talcahuano, el periodista analizó el duelo entre albos y acereros, recriminando la poca eficacia del 'popular' frente al arco, apuntando principalmente a su '9': "Colo Colo paga las farras, sobre todo de Correa".

En esa línea, el comentarista de dicha radio aseguró que de no ser por el cobro del árbitro, que dictaminó un lanzamiento penal con el que Claudio Aquino abrió la cuenta, la visita no habría podido anotar en esta jornada: "El gol de Colo Colo viene por un regalo, un penal, después no tiene las herramientas para mantenerlo".

Además, le bajó el perfil a la superioridad que tuvieron los dirigidos de Jorge Almirón en la mayor parte del compromiso, pues simplemente los locales supieron aprovechar sus oportunidades para quedarse con los tres puntos: "No se puede hablar de justicia o injusticia, el más eficaz termina poniendo sus condiciones".

Y para cerrar su idea, Guarello repasó una vez más a Javier Correa, a quien acusa de no haberse tomado con la seriedad que debía las oportunidades para darle el triunfo a Colo Colo ante Huachipato: "No está fino Correa frente al arco, pero cuando cancherea y el partido no está para lujos, te pasa la cuenta".

