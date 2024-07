Caso Franco Vargas: General Iturriaga le para los carros a diputada en medio de comisión

Durante la comisión en la Cámara que busca esclarecer la muerte del exconscripto Franco Vargas, el general del Éjercito Javier Iturriaga le paró los carros a la diputada de Comunes Caludia Mix y le pidió que no tratara de mentiroso al general Pino, quien había expuesto en la instancia. Recordemos que durante la misma instancia, la mamá de Franco Vargas vivo un tenso momento con Johannes Kaiser.

Cabe mencionar que, sobre el caso de Franco Vargas, Iturriga admitió la existencia de "tergiversaciones" en la información militar entregada en primera instancia. “La información inicial adoleció de falta de precisión” declaró en su minuto agregando que se relevarían de su puesto al Comandante de la Brigada Huamachuco Sebastián Silva y del Comandante en Jefe de la Sexta División del Ejército, Rubén Castillo.

¿Qué le dijo el general Iturriaga a la diputada?



“Me gustaría saber a qué vino el general Pino, porque él nos mostró una foto de los camarotes y la ropa. Nos mostró el recorrido de la marcha (...) yo estaba mirando y decía dónde está el general Pino, porque me vino a mentir, porque no es lo que está diciendo hoy el comandante en jefe del Ejército” explicó en un principio Mix.

Sobre esto el general reaccionó. "Para la diputada Mix, con todo respeto se lo digo, me parece muy mal que haya tratado de mentiroso al general Pino, cosa que le pediría que no lo vuelva a hacer. El general Pino jamás vino a mentir y la información que entregó, yo personalmente la había visado, así que me hago responsable”.

“Lo que él entregó, fue lo que ya dijimos: él entregó la información que se tenía hasta el 10 de junio, y lo que se hemos conocido con posterioridad, es lo que nos ha permitido venir a exponer hoy a esta sesión” añadió entregando una crítica sobre el pago que reciben los conscriptos al Servicio Militar. "No sé si ustedes saben, pero un soldado conscripto, en Santiago, gana 110 mil pesos y, en Arica, aproximadamente 160 mil pesos. Me parece raro que el Estado fije un sueldo mínimo y no sea consecuente con el servicio militar, con soldados que le exige un servicio a la patria” dijo.

