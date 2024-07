¡Contó todo! Periodista expone secreto que descubrió sobre Joaquín Lavín Jr.

En el matinal Contigo en la Mañana estuvo invitada la periodista de investigación Laura Landaeta, quien acaba de lanzar un libro el caso de Cathy Barriga y los motivos tras su ingreso a la política. En la instancia, la profesional aprovechó de exponer un secreto que describió sobre Joaquín Lavín Jr. que explicaría sus faltas al Congreso.

Además, Landaeta reveló que la familia Lavín, en especial su suegro Joaquín Lavín le vio de inmediato potencial a Barriga para ser candidata a algún cargo publico del mundo de la política. Incluso aseguró que Lavpin Jr. salió diputado gracias a que la ex chica reality recorrió las calles junto a él haciéndole campaña.

¿Qué secreto de Lavín Jr. contó Landaeta?

“Cuando se hizo esta relación, ella se metió en la política. No lo hizo antes ni lo pensó antes” partió diciendo la escritora a JC Rodríguez agregando que “en el libro cuento detalles sabrosos de ella con la familia Lavín. Joaquín Lavín (padre) vio de inmediato el potencial (mediático), pero a Estela León no le gustaba mucho (Cathy Barriga), entonces no le fue fácil”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Sobre la misma declaró que “Joaquín Lavín hijo salió diputado porque Cathy Barriga recorrió las calles con él, porque Cathy Barriga va al puerta a puerta, y la gente le decía ‘usted debería candidata’ y ‘usted debería ser candidato’”. Tras escuchar esto, el conductor del matinal lanzó una talla sobre el parlamentario que ha sido tildado de "flojo" por sus inasistencia a legislar.

“Algunas veces se quedaba descansando” mencionó Rodríguez a lo que la periodista reaccionó contando el motivo detrás. “¿Sabís qué? Yo descubrí que no era tanto que descansaba, sino que estaba más preocupado de administrar Maipú que de ir al Congreso, que es para lo que lo eligieron. Por eso no entiendo que, hasta el día de hoy, no se le haya sancionado” cerró.

Te puede interesar: Nieta de María Elcira se cansa de malos mensajes y realiza potente descargo: "Para quienes escriben"