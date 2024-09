"Está entrenando al margen": Figura de Colo Colo enciende las alarmas a horas de enfrentar a River Plate

Cada vez queda menos para que Colo Colo y River Plate se midan por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024, y mientras que Jorge Almirón parece tener todo listo en el Cacique, una figura del equipo encendió las alarmas del Estadio Monumental a poco más de 48 horas del trascendental encuentro.

Efectivamente, el técnico trasandino sabe que frente al Millonario se juega la oportunidad de hacer historia en su primera temporada al mando del 'popular', pues de quedarse con esta exigente llave, el 'Eterno Campeón' volvería a disputar las semifinales del certamen internacional luego de 27 largos años.

En esa línea, preocupa la información que dio a conocer el periodista Daniel Arrieta, quien a través de las pantallas de TNT Sports reveló que Brayan Cortés, dueño absoluto del pórtico colocolino, no está participando con normalidad de las prácticas del equipo: "Está entrenando al margen, volvió con una molestia física de la Selección Chilena".

Igualmente, el reconocido comunicador fue enfático en que la situación no es grave, y que la decisión se tomó a modo de precaución: "No es de cuidado, sólo lo están teniendo al margen, tratando con harto cuidado". "Me dijeron que era algo muy menor, que el viernes no entrenó en el equipo de fútbol", complementó.

Y para finalizar, Arrieta no dudó en asegurar que el ex Deportes Iquique sí estará en la oncena titular contra los argentinos: "Pero juega el martes frente a River Plate". Cabe mencionar que el partido está programado para las 21:30 horas de este martes, donde Colo Colo intentará dar el primer golpe como local.

