Alumnos extranjeros hicieron estallar redes sociales con particular baile de Fiestas Patrias: “En casa ajena se respeta la casa”

Un grupo de alumnos extranjeros hizo explotar las redes sociales en una más que polarizada avalancha de opiniones. Todo por un curioso baile que los jóvenes realizaron en medio de los festejos de Fiestas Patrias en un colegio de Antofagasta.

Según se puede apreciar en las imágenes viralizadas (que ya suman más de 800 mil de reproducciones en TikTok), la mayoría de los participantes son de nacionalidad colombiana. En el video, su autor escribió: “Somos mucho ambiente pa un liceo que no quiere extranjeros”.

Para sorpresa de nadie, el registro provocó una ola de diversas reacciones. Por un lado, algunos usuarios destacaron la diversidad mostrada a través del metraje. Por otro lado, a otros no les hizo ninguna gracia y apuntaron a la apropiación cultural en Fiestas Patrias.

“Con este video me doy cuenta que no hay nada más lindo, elegante, y cultural como la cueca”, “Soy Colombiana bailo salsa choque, pero no manito estamos en casa ajena y en casa ajena se respeta la casa”, “En mis tiempos se celebraba el 18 septiembre con bailes típicos de Chile como corresponde y ahora voy al colegio de mi hija y con suerte una cueca, qué lástima porque es la fiesta de Chile” e “Igual, mejor si tenemos puros bailes fomes”, fueron algunos de los comentarios.