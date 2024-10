Exponen chat privado entre Jorge Valdivia y tatuadora que lo denunció: "El flexible me dicen"

Tras la formalización a Jorge Valdivia por el delito de violación, han surgido nuevos antecedentes sobre la denuncia que recibió por parte de una joven tatuadora que cree que el futbolista la podría haber drogado. En concreto, se expusieron los chats que intercambió el destacado derrotista nacional con la presunta víctima.

El diario La Tercera tuvo acceso en exclusiva al expediente contra el jugador y dio cuenta que fue Valdivia quien inició las conversaciones con la denunciante, a quien le compartió un stikcer de él mismo para romper el hielo. A lo que ella repsondió “tremendo sticker” a lo que el señaló que estaba interesado en realizarse un tatto.

¿Qué se lee en los chats entre Valdivia y su denunciante?

En concreto el deportista quería una tatuaje del Joker. Ella le propuso uno en versión de Joaquín Phoenix, bailando en una escalera, pero él prefirió el rostro del personaje “en modo triste”, el cual mediría unos 20 centímetros. “Si elegiste ese, es porque sí o sí andas en modo triste” le escribió en ella en la conversación.

“Noooo, al revés, estuve, sí, pero ando full motivado ahora” reaccionó Valdivia. “Esa es. Que dure poco el modo triste” añadió la artista quien luego realizó un reparo que compartió con el jugador. “Pero se presiente el cliente complejo. Partiendo por ‘quiero tatuarme contigo, pero no sé qué. Pero eres alguien flexible al parecer” le dijo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Naah. El flexible me dicen. Soy muy light, ya verás” contestó él bajándole el perfil. “Ah boeeno. El hiperlaxo. Veamos cuánto aguantas en la sesión con el brazo en un rango complejo” bromeó ella. Luego el domingo ella le compartió una fotografía de una botella de tequila azul. “Igual apaño si me invitas a probar ese tequila azul” le contestó él. "Ah, no querís nah. Con suerte me queda aperol. ¿Te sirve?" dijo ella en tono de juego recibiendo la siguiente respuesta de Valdivia. "Jajajaj. Yo llevo el tequila, tú la música".

"¿Esto es para una degustación el día de hoy?" preguntó la joven teniendo como respuesta a un Valdivia dispuesto a encontrarse. "Sí. ¿O prefieres que no? Día de semana, mucho trabajo, por eso pensé que hoy" lanzó el hoy deportista en prisión. Sin embargo, cambiaron la conversación y ella le comentó que estaba en el restaurante peruano en donde se inició el supuesto crimen. “A veces voy a trabajar allá. Cae si te tinca” le escribió ella a lo que Valdivia accedió y minutos después llegó al local.

Te puede interesar: VIDEO: festejo viral de Rodolfo Carter genera polémica en rede sociales