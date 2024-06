El ultimátum de Almirón a Luciano Cabral por trabadas negociaciones con Colo Colo

Luciano Cabral es el gran protagonista del actual mercado de pases, y es que el volante ha sido vinculado con diversos equipos en las últimas semanas, donde Colo Colo asoma como uno de los más interesados en llevarse a la estrella de Coquimbo Unido. Sin embargo, Jorge Almirón se cansó del suspenso y envió un claro mensaje al jugador.

Fue en conferencia de prensa que el estratega se refirió a lo complicada que ha sido la temporada de traspasos, donde, de momento, aún no se ha concretado ninguna contratación en el Estadio Monumental: "Los directivos saben lo que pienso y mi evaluación, pero el mercado es complejo para que lleguen pronto".

Además, aprovechó la instancia para dejarle un potente recado a Cabral, quien si bien en su momento expresó públicamente que le gustaría vestir la camiseta del 'popular', aún no define qué pasará con su futuro: "Tiene que haber interés del club que lo quiere, el club que lo quiere vender y lo que quiere el jugador, dónde quiere ir".

"Siempre estoy enfocado en el día a día y los partidos. Hubo especulación por nombres, con los directivos hablé de algunos nombres que prefiero no nombrar por respeto, y seguro que Cabral ha andado bien en el torneo", agregó el técnico albo en relación a los posibles fichajes que puedan sumarse a su plantilla para el segundo semestre.

Y para finalizar, insistió en que los jugadores que lleguen deben estar realmente convencidos: "Siempre voy donde me quieren, después viene lo económico, el torneo, la ciudad. Hay evaluaciones particulares, entonces depende siempre de la elección del jugador y dónde quiere estar". "Por eso no me preocupo mucho, conozco este tiempo de mercado", sentenció Almirón.

