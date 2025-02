¡No convenció!: El nuevo damnificado en Colo Colo para esta temporada 2025

Con su triunfal debut en la Liga de Primera, además de haber disputado tres encuentros en la fase de grupos de la Copa Chile, Colo Colo ya entró de lleno en esta temporada 2025, y aparentemente hay un nuevo damnificado en el cuadro dirigido por Jorge Almirón, lo que parece ser consecuencia directa del mercado de pases.

Así es, luego de un empate con Deportes Limache, una derrota ante Santiago Wanderers y una contundente victoria sobre Unión San Felipe en la copa, el Cacique vivió hoy su estreno en el campeonato nacional, donde derrotó por 3-1 a Deportes La Serena en un trabajado encuentro en el Estadio La Portada.

Por supuesto, esta primera jornada dio luces de lo que será el planteamiento del 'popular' este año, donde así como parece haber claros protagonistas en la plantilla, otros pierden cada vez más terreno, como es el caso de Jonathan Villagra, defensor central que luego de una buena pretemporada, fue drásticamente borrado para hoy.

De hecho, el ex Unión Española fue titular en todos los partidos preparatorios, pero el arribo de Sebastián Vegas cambió el panorama, pues el ex Monterrey rápidamente se hizo un lugar en la oncena, mientras que Villagra, aún cuando fue citado para enfrentar hoy a La Serena, finalmente no estuvo ni en el banco de suplentes.

Cabe mencionar que luego de una correcta pretemporada, el zaguero de 23 años solo disputó 46 minutos contra Limache en la Copa Chile, y de ahí en más, tras la ya mencionada contratación de Vegas, fue prácticamente 'cortado' por Jorge Almirón, quien parece tener más que decidido su esquema en Colo Colo.

