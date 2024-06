¿Llegará al debut con Perú? Darío Osorio despeja dudas respecto a su estado físico

Darío Osorio está apuntado a ser una de las figuras de La Roja en esta Copa América debido al muy buen rendimiento mostrado en su club. Sin embargo, durante las últimas semanas ha estado recuperándose de una dolencia muscular que incluso no lo dejó jugar el último amistoso con Paraguay.

Es por esto que fue el propio delantero quien aclaró su condición física actual. "Los primeros días comencé entrenando apartado, ya con el paso de los días entrené con el grupo y ahora normal, así que me he sentido bien físicamente", dijo Osorio en diálogo con la prensa de la Selección.

Respecto a los partidos que enfrentará Chile en el torneo, el ex Universidad de Chile declaró que "son rivales muy duros, pero nosotros jugamos para hacer nuestro partido y lograr los tres puntos en los tres partidos".

Darío Osorio se recuperó de su lesión.

Debido a que dejó atrás su problema con las lesiones, el actual jugador del Midtjylland será titular ante Perú. Ante esto, afirmó también que "trato de hacer lo que él (Ricardo Gareca) me pide, en los entrenamientos y los partidos, y me he sentido bien con las indicaciones que me ha dado".

Es así como Darío Osorio dejó atrás sus problemas con las lesiones y está 100% recuperado para ser titular ante Perú. Recordar que el partido está pactado para este viernes a las 20:00 horas, en lo que será el debut absoluto de La Roja en esta Copa América 2024.

