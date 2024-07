Caso de María Elcira: exponen inéditas fotos de "nuevos sospechosos"

Carla Hernández, la nieta de María Elcira Contreras, mujer que se encuentra desparecida desde hace más de un mes tras ir a comer a un restaurante en Limache, se refirió al último registro sobre el caso en donde su suegra relata un inédito momento y señala a los nuevos sospechosos. En el audio se le escuchó decir a la mujer que vio pasar un auto rápidamente justo cuando la mujer se perdió.

Además añadió que "cuando yo iba saliendo del baño hacia el estacionamiento, pasó como un auto hacia abajo. No sé si un auto o una camioneta, pero yo vi que algo bajó rápido (...) mi hermano me comentó de que la gente que estaba en la mesa de al lado, del frente, como que están involucrados, porque ellos se fueron muy rápido, ni siquiera se quedaron a preguntar qué es lo que nos pasaba. Se fueron súper rápido” dijo en el registro.

Nuevas fotografías de sospechosos

Para el Buenos Días a Todos, Hernández declaró que “ella en el audio dice que había una persona ahí almorzando, y yo me acuerdo también. Me acuerdo porque me saqué una foto, entonces esas personas aparecen detrás mío”. Sobre la misma aclaró que se trataba de una familia común que corriente que había llegado antes que ellos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Era una familia común y corriente, compuesta por mamá, papá y creo que una hija. Ella se van rápidamente del lugar, pero también se van rápido, a vista de nosotros, porque ellos llegaron antes. Cuando nosotros llegamos, ellos ya estaban, entonces para mí, por lo menos, era lógico que hubiesen terminado antes” cerró.

Recordemos que hace algunas semanas, el abogado de la familia de María Elcira colocó una querella apara agilizar la investigación. "Qué triste que en Chile, en plena democracia, sigan desapareciendo personas de manera forzosa (...)¿Y si fuera la abuela del señor presidente? Estoy segura que no sería lo mismo. Por favor pido a la Fiscalía que se pronuncie de forma urgente acerca de las diligencias solicitadas en la querella" pidió la nieta en el Congreso.

Te puede interesar: Inspector Vallejo lanza macabra teoría en el caso de María Elcira: "Poco se habla, por vergüenza"