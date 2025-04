"Eso es mentira": Carlos Palacios cuenta su verdad tras nueva polémica en Boca Juniors

Este jueves, Carlos Palacios por fin salió al paso de su mediática marginación en Boca Juniors ante Newell's Old Boys, y en diálogo con Meganoticias confirmó que efectivamente faltó a un entrenamiento por un accidente automovilístico, pero negó los rumores de que su ausencia fuera producto de una fiesta en Chile.

"Me dieron libre sábado y domingo, e íbamos a entrenar el lunes en la tarde, y me confié, porque tomé casi el último vuelo de Chile a Argentina que era a las 11:30 de la mañana. Cuando iba al aeropuerto, tuve un pequeño incidente, un choque, y debí quedarme ahí a solucionar el problema", arrancó el ex Colo Colo.

Tras ello, descartó tajantemente que en La Bombonera se enteraran al no verlo en la práctica, pues él mismo notificó su situación: "De inmediato avisé al club que no llegaba al entrenamiento y que el próximo vuelo que podía tomar era a las 5 de la tarde, no iba a alcanzar a entrenar porque la práctica era a las 4".

Además, encaró a quienes acusaron una falta de compromiso con el equipo: "Comenzaron a hablar cosas que no pasaron, hablaron de la fiesta Bresh que fui y que mucha gente creyó que fue de domingo para lunes y que por eso no llegué al avión. Eso es mentira, porque la fiesta fue el sábado, en mi tiempo libre".

"Entiendo completamente lo que hizo Fernando, porque no llegué a entrenar y es como cualquier persona que no llega a trabajar, son reglas de convivencia que se deben respetar, así que no hay problemas en el camarín. Tampoco hay problema con Fernando, a quien pedí disculpas", remató Carlos Palacios.

