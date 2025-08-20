“Ya es mucho”: Los motivos por los que el presidente Boric habría removido a ministro en plena división oficialista

Aunque ya circulaban rumores, este miércoles se confirmó: Esteban Valenzuela dejó el Ministerio de Agricultura. Tal como reveló La Tercera, fue el propio presidente Boric quien le pidió dar un paso al costado al ministro, quien ocupaba el cargo desde el inicio del actual Gobierno.

Según el reporte, la salida de Valenzuela estaría vinculada a la responsabilidad de su partido, el Frente Regionalista Verde Social (FRVS), en la fractura del oficialismo que derivó en dos listas parlamentarias para las elecciones de noviembre. En paralelo, se oficializó la salida del subsecretario de Ciencia, Cristián Cuevas Vega, también militante del FRVS.

Lo que muchos ya calificaban como un golpe a las pretensiones electorales del oficialismo, se habría visto agravado por la molestia del presidente Boric con el FRVS debido a otra de sus decisiones.

El mandatario habría manifestado su disconformidad con la incorporación, en la segunda lista oficialista, de figuras como Miguel Ángel Calisto —exintegrante de Demócratas— que pretende la reelección en medio de una grave denuncia por corrupción.

De acuerdo con una fuente citada por La Tercera, en La Moneda persistía un fuerte malestar hacia el partido de Valenzuela. “Lo del FRVS ya es mucho”, afirmó la fuente de la casa de Gobierno.