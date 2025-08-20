“Ya es mucho”: Los motivos por los que el presidente Boric habría removido a ministro en plena división oficialista

presidente Boric

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

sicario

Tras ser engañados por el: La insólita defensa de familiares del sicario del “Rey de Meiggs”

¡Lo dejó en el piso! Juan Cristóbal Guarello critica con todo a jugador de Universidad de Chile
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

¿Se vendrá un nuevo castigo? Colo Colo es citado al Tribunal de Disciplina por partido con la UC
presidente Boric

¡Le llovieron aplausos! La contundente respuesta del presidente Boric frente a pifias en Chillán

¡El historial de los estrategas! Los números de la nueva dupla técnica a cargo de Colo Colo

¿Qué pasó? Bruno Barticciotto renoce llamado de Colo Colo como refuerzo

¿Pudo ser distinto? El motivo que bajó el interinato de Héctor Tapia en Colo Colo
Bonvallet

Le enrostraron historial de VIF y drogas: Así se defendió Jean Pierre Bonvallet tras polémica candidatura
Arturo Vidal Colo Colo

¿Seguirá en los albos? Aclaran la situación de la renovación de Arturo Vidal en Colo Colo
Pablo Herrera

Le quisieron “jugar chueco”: El día que Evelyn Matthei salvó la candidatura de Pablo Herrera

Aunque ya circulaban rumores, este miércoles se confirmó: Esteban Valenzuela dejó el Ministerio de Agricultura. Tal como reveló La Tercera, fue el propio presidente Boric quien le pidió dar un paso al costado al ministro, quien ocupaba el cargo desde el inicio del actual Gobierno.

Según el reporte, la salida de Valenzuela estaría vinculada a la responsabilidad de su partido, el Frente Regionalista Verde Social (FRVS), en la fractura del oficialismo que derivó en dos listas parlamentarias para las elecciones de noviembre. En paralelo, se oficializó la salida del subsecretario de Ciencia, Cristián Cuevas Vega, también militante del FRVS.

Lo que muchos ya calificaban como un golpe a las pretensiones electorales del oficialismo, se habría visto agravado por la molestia del presidente Boric con el FRVS debido a otra de sus decisiones.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

El mandatario habría manifestado su disconformidad con la incorporación, en la segunda lista oficialista, de figuras como Miguel Ángel Calisto —exintegrante de Demócratas— que pretende la reelección en medio de una grave denuncia por corrupción.

De acuerdo con una fuente citada por La Tercera, en La Moneda persistía un fuerte malestar hacia el partido de Valenzuela. “Lo del FRVS ya es mucho”, afirmó la fuente de la casa de Gobierno.

NOTAS DESTACADAS

sicario

Tras ser engañados por el: La insólita defensa de familiares del sicario del “Rey de Meiggs”

¡Lo dejó en el piso! Juan Cristóbal Guarello critica con todo a jugador de Universidad de Chile
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

¿Se vendrá un nuevo castigo? Colo Colo es citado al Tribunal de Disciplina por partido con la UC
presidente Boric

¡Le llovieron aplausos! La contundente respuesta del presidente Boric frente a pifias en Chillán

¡El historial de los estrategas! Los números de la nueva dupla técnica a cargo de Colo Colo

¿Qué pasó? Bruno Barticciotto renoce llamado de Colo Colo como refuerzo

¿Pudo ser distinto? El motivo que bajó el interinato de Héctor Tapia en Colo Colo
Bonvallet

Le enrostraron historial de VIF y drogas: Así se defendió Jean Pierre Bonvallet tras polémica candidatura
Arturo Vidal Colo Colo

¿Seguirá en los albos? Aclaran la situación de la renovación de Arturo Vidal en Colo Colo
Pablo Herrera

Le quisieron “jugar chueco”: El día que Evelyn Matthei salvó la candidatura de Pablo Herrera
Chile Vamos

Nuevo remezón para Evelyn Matthei: Conocido diputado RN se descolgó de Chile Vamos y se fue a apoyar a Kast
Alan Saldivia - Colo Colo

Quieren más dinero: Colo Colo quiere vender a Alan Saldivia y piden esta millonaria suma
Gustavo Álvarez U de Chile

Con una baja importante: La formación de la U de Chile para lograr la clasificación en Sudamericana
Aníbal Mosa Colo Colo

Se resignaron: El nuevo objetivo de Colo Colo para lo que resta de temporada

Tenía una condición: La razón por la que Héctor Tapia no asumió como DT de Colo Colo
arturo vidal colo colo

¿Llega ante la U? Arturo Vidal conoce su castigo por sus críticas al arbitraje nacional
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

No llega Héctor Tapia: Colo Colo ya tiene nueva y cuestionada dupla técnica para el interinato
María Elcira

¡Exigen intervención de la Interpol! Nieta de María Elcira apuntó contra principal sospechosa del caso
inspector

Indignación en Valparaíso: El terrible caso de inspector de colegio acusado de violar a niña de 6 años
Jorge Almirón Colo Colo

Se acabó el ciclo: Jorge Almirón deja Colo Colo y el Cacique queda en manos de dos interinos