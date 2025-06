¿Tendrá razón? Bichi Borghi le da con todo al "verdadero culpable" del fracaso de La Roja

La Roja terminó fracasando nuevamente y quedó eliminada de la carrera por el Mundial 2026. Todo esto hizo colapsar a Claudio "Bichi" Borghi, quien no tuvo tapujos para fulminar con todo al culpable de toda esta situación.

"Hay un pecado madre que no es de Gareca, es dirigencial. Yo trabajando en otro canal dije que me parecía mal que llegara un entrenador con la única obligación de clasificar al Mundial y no con el trabajo de divisiones menores o proyectos deportivos", dijo el Bichi en ESPN.

En ese mismo sentido, el exDT de La Roja siguió apuntando a la dirigencia. "Gareca llegó con el antecedente muy bueno de lo hecho en Perú sin contar lo hecho en Vélez donde no le fue bien, pero era equipo y no selección".

Para Borghi la dirigencia tiene mucha culpa en el fracaso de Gareca.

Finalmente, para concluir su análisis, el exentrenador de la Selección afirmó que "os pecados que se cometieron fueron graves. Después de cada proceso se sacan conclusiones; qué hicimos bien y mal. En estos últimos tres entrenadores que hubo en Chile cuesta entender qué se hizo y a qué fue lo que apuntó".

Es así como Borghi le quitó algo de responsabilidad a Ricardo Gareca y apuntó su análisis principalmente a la dirigencia, afirmando que Pablo Milad y compañía tuvieron mucha responsabilidad en las tareas que le dieron al entrenador.

