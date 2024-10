¿Colo Colo se involucró? Barticciotto muestra su chat con Mosa sobre el caso de Carlos Palacios

La polémica de Carlos Palacios y La Roja está lejos de terminar e incluso acusaron a Colo Colo de "obligarlo". Es por esto que Aníbal Mosa quiso salir al paso para defender a su club y, para esto, acudió a Marcelo Pablo Barticciotto con el fin de utilizarlo como "mediador".

Y es que fue el propio ídolo albo quien reveló el diálogo que tuvo por WhatsApp con el mandamás del Cacique. "Aníbal Mosa me pone: 'Hola, Marcelo. Estoy viendo tú programa'. Me dice que 'eso que dice Sebastián (Esnaola), no es así. No hicimos llamados para que salgan de la Selección nuestros jugadores'", afirmó Barticciotto en ESPN.

En ese mismo sentido, el "Barti" continuó agregando que "yo le pongo: Hola, Aníbal. Cómo estás, lo que dice Sebastián es lo que sacó de El Mercurio'". ¿Qué respondió Mosa?, acusó un boicot en su contra. "Me dice: 'Sé que lo puso El Mercurio, pero tiene una persecución conmigo. Está auspiciado por el bloque opositor'", leyó en voz alta Barticciotto.

Mosa acusó un boicot en su contra por caso Palacios.

Recordar que Carlos Palacios se marginó de La Roja acusando problemas personales, lo que desató la polémica mediática debido a que lo acusaron de inventar para irse a jugar con Colo Colo. Lo cierto es que Ricardo Gareca habló de la situación y aclaró que las puertas de la Selección seguirán abierta para él.

En medio de todo esto surgió que, supuestamente, Colo Colo llamó a sus seleccionados para que se bajaran de la nómina y fueran a jugar con ellos, lo que quedó completamente descartado por el propio presidente del Cacique.

