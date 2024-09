"No se asusten, volvió el King": Arturo Vidal llena de esperanza a los hinchas de Colo Colo

Arturo Vidal ha estado alejado de las canchas debido a problemas físicos que lo dejaron fuera del equipo de Jorge Almirón en los últimos partidos de Colo Colo. No obstante, el "King" está listo para volver y así lo dejó en evidencia en redes sociales, donde compartió una publicación que llenó de esperanza a los hinchas del Cacique.

"No se asusten, volvió el King", escribió el mediocampista junto a una fotografía en la que aparece entrenando. De inmediato, sus seguidores comentaron con alegría su regreso: "Quiero ir al mundial de clubes", "Traeme la segunda King y te hacemos una estatua afuera de la ruca", "Dale máquina!!!", "Junten miedo que el mejor de la historia está de vuelta", fueron algunos de los mensajes.

El último partido que jugó Vidal fue la vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores ante Junior de Barranquilla, donde Colo Colo selló su paso a la siguiente fase del torneo internacional. En los últimos tres partidos del Cacique por el Campeonato Nacional, el ídolo de la Generación Dorada ha estado ausente, pero ya está listo para volver a las canchas.

Así lo adelantó tras el partido del equipo "popular" frente a Cobreloa, instancia en la que detalló que "hemos hecho una semana de tranquilidad, de sólo recuperación, empecé a trotar de a poco. Pero vamos bien. Tengo el objetivo de llegar al 100% al partido con Universidad Católica y con River Plate. Y poder hacer buenos 180 minutos y poder pasar a semifinales".

"Puede ser con Magallanes, pero no vamos a apurar nada. Ya apuré lo que tenía que apurar y ahora me toca descansar, recuperarme. Tenemos un gran plantel y si no estoy yo, estará otro que lo haga igual o mejor. No hay apuro. Ya pasamos la meta que queríamos y ahora nos vamos a meter al 100% para ganar la segunda", agregó.