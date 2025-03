"Está más loco que la…": Arturo Vidal frena en seco a Cristiano Ronaldo y coloca a Messi como el mejor de todos

Cristiano Ronaldo continúa causando revuelo tras asegurar que es el mejor futbolista de todos los tiempos, y es que ahora Arturo Vidal salió a bajarle los humos al portugués, a quien ubicó sin dudar un segundo por debajo de Lionel Messi, su excompañero en FC Barcelona y a quien considera el verdadero 'GOAT'.

"No vi a nadie mejor que yo, lo digo de corazón. Que les guste más Messi, Pelé o Maradona, yo entiendo y lo respeto, pero decir que Cristiano no es completo es mentira, soy el más completo. El mejor de la historia soy yo, punto final", fueron las palabras de CR7 hace algunos días, desatando reacciones en todo el mundo.

Como era de esperarse, los dichos del delantero también llegaron a nuestro país, donde fue Vidal quien, en una de sus habituales transmisiones en vivo, se metió de lleno en el debate y encaró al 'Bicho', pues a juicio del volante chileno, no tiene los argumentos necesarios para tajante afirmación: "Está más loco que la…".

"Él sabe que no, sabe que no es", profundizó el 'King', haciendo referencia a Lionel Messi, astro argentino que lo perfila muy por encima del ex Real Madrid. Sin embargo, valoró de buena manera la confianza del luso de 40 años, que ya suma 925 goles en su carrera: "Pero se tiene fe, eso es lo importante".

De hecho, esta no es la primera vez que Vidal expone su admiración por el trasandino, y es que cuando fichó por el Barcelona, se deshizo en elogios hacia la 'pulga': "Es el mejor de la historia", expresó en ese entonces, postura que en 2024 reafirmó una vez más: "El mejor de todos claramente es Leo, es de otro planeta".

